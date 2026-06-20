AUR vrea la putere, nu la guvernare: Soluția lui Dan Dungaciu pentru criza politică din România / video

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În condițiile în care în Parlamentul României nu există voință politică pentru o majoritate, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, spune că „poate există voință politică pentru alegeri anticipate“.

Dan Dungaciu a oferit un interviu în exclusivitate pentru DC News, în Parlamentul României, în care a explicat de ce alegerile anticipate nu sunt nici pe departe o soluție atât de imposibilă pe cât se spune și a făcut o distincție clară între o majoritate care votează un Guvern și o majoritate care susține un Guvern.

„Pentru binele României, nu ar fi bine să ai o majoritate care să pună un Guvern, ci ar fi bine să ai o majoritate care să și susțină un Guvern. Marea provocare e să susții un Guvern“, a punctat Dungaciu.

„Dacă tot negociem de o lună și nu avem o majoritate, nu ar fi mai bine să negociem pentru anticipate, pentru că dacă le negociem și există voință politică, în două luni, problema României se poate rezolva. Vom ieși din anticipate cel puțin cu un Guvern și o majoritate consistentă care să poată face față provocărilor“, a spus, pentru DC News, Dan Dungaciu.

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Dan Dungaciu: Se poate negocia atât la nivel de partide, cât și cu Administrația Prezidențială

AUR susține că, în condițiile în care Parlamentul nu reușește să găsească o majoritate, soluția logică sunt alegerile anticipate, iar Administrația Prezidențială nu ar mai trebui să se opună unui astfel de demers.

„Este o marotă că e imposibil de ajuns la alegerile anticipate. Nici anularea alegerilor nu a existat, până s-a produs. E o negociere. Majoritate în Parlament nu se face pentru că nu există voință politică.

Spiritul Constituției este foarte clar: dacă Parlamentul se blochează nu e luat în posesie de o altă putere din stat, în speță Administrația Prezidențială, ci înseamnă că nu funcționează și soluția sunt alegerile anticipate“, a spus Dungaciu, adăugând „dacă mâine ne trezim că Justiția nu funcționează, ce facem, reglează președintele problema? Nu cred că lucrurile funcționează așa într-o democrație“.

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„Dacă voința politică nu există pentru o majoritate, poate există voință politică pentru alegeri anticipate. Măcar să încercăm asta. Se poate negocia atât la nivel de partide, cât și cu Palatul Cotroceni“, a mai zis prim-vicepreședintele AUR.

În privința susținerii altor partide pentru alegerile anticipate, Dan Dungaciu crede că există forțe politice interesate de această opțiune, tocmai pentru că văd un avantaj electoral.

„Nu am văzut o poziție oficială a altor partide privitoare la alegerile anticipate, dar, sociologic vorbind, mă uit în sondaje și mai sunt și alte forțe politice care ar putea să gândească anticipatele inclusiv ca un avantaj electoral și politic. Nu suntem singuri în această situație“, a spus Dungaciu.

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AUR vrea la putere, nu la guvernare

În eventualitatea alegerilor anticipate și formării unui nou Parlament, AUR își dorește să intre într-o coaliție, dar într-una în care să fie partid principal și să dea direcția viitorului Guvern, nu să „cânte după partitura altora“.

„Chiar dacă va fi nevoie de un aliat, știm că noi vom fi cei care vom selecta acel aliat, iar programul de guvernare care va fi va avea o influență majoră din partea noastră și măcar vom ști pentru ce guvernăm și încotro vrem să ducem România. Asta este miza principală. Nu vrem să guvernăm pe partitura altora.

Nu vrem să fim la guvernare, ci vrem să fim la putere. A fi la putere înseamnă a desena partitura de conducere, a fi la guvernare înseamnă a cânta după o partitură pe care alții au desenat-o, care nu e neapărat partitura cea bună“, a conchis, pentru DC News, Dan Dungaciu.