Cheloo, ridicat de poliție în Câmpina și internat la psihiatrie. Încercase să se taie la gât

Cheloo; Sursa foto: Inquam Photos / Diana Baciu

Cheloo a fost transportat de urgență la un spital după ce ar fi încercat să-și provoace răni în zona gâtului. Artistul s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzice.

Pe 18 iunie, Cheloo a fost preluat de la locuința sa din Breaza, după ce au apărut suspiciuni că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive. Astăzi, după ce și-ar fi provocat o rană în zona gâtului, acesta a fost transportat la o unitate de primiri urgențe.

Cheloo ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără permisiunea personalului medical. Polițiștii au intervenit, l-au mobilizat și încătușat și l-au dus la Compartimentul de Primiri Urgențe.

În urma evaluării medicale, Cheloo a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a fost internat, potrivit România TV.

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Ce spune Poliția

Potrivit unui comunicat emis de Poliție, polițiștii din Câmpina au intervenit la o unitate medicală după ce un pacient a devenit agitat și a încercat să plece înainte de finalizarea procedurilor medicale.

Acesta a fost imobilizat pentru a preveni eventuale vătămări și a primi îngrijirile necesare. Ulterior, a fost transportat la o unitate medicală de specialitate, unde a rămas internat. Potrivit IPJ Prahova, verificările au arătat că nu au fost comise fapte penale sau contravenționale.

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