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DCNews Stiri Cheloo, ridicat de poliție în Câmpina și internat la psihiatrie. Încercase să se taie la gât

Cheloo, ridicat de poliție în Câmpina și internat la psihiatrie. Încercase să se taie la gât

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 19 Iun 2026
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Cheloo; Sursa foto: Inquam Photos / Diana Baciu

Cheloo a fost transportat de urgență la un spital după ce ar fi încercat să-și provoace răni în zona gâtului. Artistul s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzice.

Pe 18 iunie, Cheloo a fost preluat de la locuința sa din Breaza, după ce au apărut suspiciuni că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive. Astăzi, după ce și-ar fi provocat o rană în zona gâtului, acesta a fost transportat la o unitate de primiri urgențe. 

Cheloo ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără permisiunea personalului medical. Polițiștii au intervenit, l-au mobilizat și încătușat și l-au dus la Compartimentul de Primiri Urgențe.

În urma evaluării medicale, Cheloo a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a fost internat, potrivit România TV. 

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Ce spune Poliția

Potrivit unui comunicat emis de Poliție, polițiștii din Câmpina au intervenit la o unitate medicală după ce un pacient a devenit agitat și a încercat să plece înainte de finalizarea procedurilor medicale. 

Acesta a fost imobilizat pentru a preveni eventuale vătămări și a primi îngrijirile necesare. Ulterior, a fost transportat la o unitate medicală de specialitate, unde a rămas internat. Potrivit IPJ Prahova, verificările au arătat că nu au fost comise fapte penale sau contravenționale.

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