Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Dominic Fritz a fost reconfirmat în unanimitate la șefia USR

Dominic Fritz a fost reconfirmat în unanimitate la șefia USR

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 19 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
dominic fritz usr
Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a fost reconfirmat la șefia USR.

Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România, a fost reconfirmat, vineri, în unanimitate, la șefia partidului USR.

„În urma deciziei nedrepte pronunțate ieri de Înalta Curte de Casație și Justiție, Biroul Național al USR s-a reunit și i-a acordat lui Dominic Fritz un vot de încredere pentru funcția de președinte al USR. Dominic Fritz va cere și reconfirmarea partidului la Congresul din octombrie”, se arată într-un comunicat de presă al USR.

CITEȘTE ȘI                  -                Elena Cristian, observație-cheie după cazurile Ciucu și Fritz: Pentru ei nu se aplică "fără penali în funcții publice"

Dominic Fritz va sesiza CEDO

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese.

Din acest motiv, Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
usr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close