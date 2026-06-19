Elena Cristian, observație-cheie după cazurile Ciucu și Fritz: Pentru ei nu se aplică "fără penali în funcții publice"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ajunge la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost citat pentru audieri într-un dosar de corupție. Sursa foto: Agerpres

Elena Cristian a comentat cazurile lui Ciprian Ciucu și Dominic Fritz, afirmând că în aceste situații principiul „fără penali în funcții publice” nu se aplică în mod real.

Joi, 18 iunie, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, a fost chemat pentru audieri de procurorii DNA, într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA. Ulterior el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru luare de mită. La ieșirea de la DNA, Ciucu a declarat că este nevinovat.

Tot ieri, președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitv procesul cu ANI, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins contestația. El a spus ulterior că va contesta decizia ÎCCJ la CEDO.

Elena Cristian: Toți tac și niciunul nu spune că ar trebui să se facă ceva

Analistul DC Business Elena Cristian a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, moderată de jurnalista Violeta Romanescu, amintind de celebra sintagmă „Fără penali în funcții publice”.

„Suntem, cum spuneau bătrânii în presă, atenți și nu mai credem în coincidențe. Am trecut prin perioada Kovesi, prin toate acele episoade și știm bine ce se întâmplă, dar aș spune că acum i-a venit rândul acelui dosar. Este un dosar care a fost deschis anul trecut, are un an și ceva chiar. Acuzațiile aduse de un procuror nu înseamnă nimic; nu este de datoria celui acuzat să își dovedească nevinovăția, ci este de datoria procurorilor să dovedească în fața instanței vinovăția unui acuzat.

Totuși, nu pot să nu observ declarațiile lui Ciprian Ciucu de-a lungul timpului, pozițiile ferme pe care le lua de fiecare dată când era o mică problemă la un alt politician din alt partid, dar și pozițiile membrilor PNL. Acum toți tac. Toți tac și niciunul nu spune că ar trebui să se facă ceva.

„Fără penali în funcții publice”?

Bine, nu e cazul să-l suspende dintr-o funcție, pentru că m-am uitat pe statut. În statut scrie că atunci când ești în faza de urmărire penală nu se impune așa ceva. Dacă acuzațiile sunt grave și pot aduce prejudicii de imagine partidului, atunci partidul poate să retragă sprijinul politic sau poate să ceară autosuspendarea până la rezolvarea acelor probleme, până la o decizie definitivă și irevocabilă. Ne amintim cu toții, că tot este și cazul lui Fritz acum abordat, de „fără penali în funcții publice”. Pentru ei nu se aplică, iar toate aceste lucruri acum nu mai sunt valabile”, a explicat Elena Cristian.

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