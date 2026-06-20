Georgiana Teodorescu (AUR): Ați văzut vreun politician să se zbată în legătură cu familia Samson?

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, a precizat că singura soluție pentru a ieși din criza politică actuală sunt alegerile anticipate, deoarece Guvernul Veștea nu are voturile necesare pentru a trece de Parlament.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Georgiana Teodorescu a punctat faptul că celelalte forțe politice și-au încălcat promisiunile față de români și chiar și președintele a făcut acest lucru, după ce nu a reușit să oprească Guvernul Bolojan să crească taxa pe valoare adăugată (TVA).

„Un calcul matematic simplu ne arată că nu are cum să treacă acest Guvern. Poziția AUR rămâne de neclintit“, a precizat europarlamentarul AUR.

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Georgiana Teodorescu (AUR): Nu vom intra la guvernare decât dacă va fi un Guvern AUR

Georgiana Teodorescu a reiterat poziția exprimată de alți lideri ai partidului și anume că AUR nu va vota un Guvern din care nu face parte.

„Președintele ne-a mințit, deoarece a spus că nu o să crească TVA, a semnat, după care a crescut TVA, iar PSD-ul, care spunea că nu o să facă niciodată guvernare cu USR și viceversa, a mințit de asemenea. La fel au mințit că solidaritatea poporului român înseamnă și o solidaritate a instituțiilor și nu a fost așa, pentru că am văzut că birul a fost suportat doar de popor, care a sărăcit din ce în ce mai mult în timp ce la instituțiile publice a fost tot timpul loc de creștere, de bonusuri etc.

Pe această scenă politică în care toată lumea minte de îngheață apele, singurii care spun adevărul și își mențin verticalitatea suntem noi, AUR. Ceea ce am spus de la bun început că vom face, exact aia am făcut. Și rămâne valabil și de acum înainte. Nu vom intra la guvernare decât dacă va fi un Guvern AUR, un guvern cu programul nostru de guvernare, un program de guvernare solid, responsabil, pe care colegii mei l-au prezentat de nenumărate ori la televizor și poate fi găsit pe Internet de orice cetățean român“, a punctat Georgiana Teodorescu.

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Scopul AUR la guvernare

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a deplâns și lipsa de interes a politicienilor față de drama familiei Samson, ai cărei copii au fost luați de statul suedez.

„Scopul nostru este să guvernăm pentru a readuce bunăstare românilor, nu pentru a ne îmbogăți noi, așa cum au făcut toate celelalte partide și fac în continuare. De aceea și vedem acum această zbatere la nivelul PNL, să-și reîmpartă funcții de conducere, etc. Haideți să fim serioși și să ne trezim la realitate. Țara arde și baba se piaptănă. Asta se întâmplă în momentul de față în PNL.

România o duce îngrozitor de rău, suntem aproape de a fi retrogradați în categoria junk, ceea ce ar fi catastrofal și ne-ar aduce buză în buză cu FMI, iar în timpul ăsta ei nu știu cum să facă să-și mai împartă funcții.

I-ați văzut pe vreunul dintre ei să se zbată în legătură cu familia Samson, cu situația acelor doi părinți români care trăiesc în Suedia și cărora le-au fost luați copiii? I-ați văzut să se zbată, să se ducă, doamna Țoiu, domnul Bolojan, să negocieze situația acestor cetățeni români? Nu, pentru că nu îi interesează. Românii trebuie să se trezească și să vadă cine sunt cei care îi conduc, iar singura soluție este să mergem spre alegeri anticipate“, a spus, la Realitatea Plus, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.