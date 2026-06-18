Patriarhia Română cere reunirea familiei Samson. Senatul solicită Suediei repatrierea celor două fete

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Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de situația familiei Samson din Suedia, după ce cele două fiice, Sara și Tiana, au fost separate de părinți în urma unei decizii luate de autoritățile suedeze la 2 decembrie 2022.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române susțin că familia reprezintă cadrul firesc pentru creșterea și dezvoltarea copiilor și că părinții au responsabilitatea principală în educarea acestora.

„Biserica învaţă dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creşterea şi formarea copiilor revine părinţilor, iar familia rămâne mediul natural şi binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor”, a transmis joi Biroul de Presă al Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.

Potrivit Patriarhiei, Biserica susține protejarea demnității familiei și încurajează colaborarea dintre instituțiile statului și cele religioase în toate domeniile care vizează viața de familie.

„Aşadar, suntem solidari cu familia Samson şi ne alăturăm demersului Senatului României către Statul Suedez, pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condiţiile necesare pentru restabilirea convieţuirii celor două surori alături de părinţii şi de fraţii lor mai mici. Totodată, ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască putere şi speranţă copiilor şi părinţilor aflaţi în această încercare grea şi să-i lumineze pe toţi cei responsabili de soluţionarea acestei situaţii”, subliniază Patriarhia.

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Senatul României solicită revizuirea deciziilor luate de autoritățile suedeze

Luni, Senatul României a adoptat o declarație prin care cere repatrierea cetățenelor române Sara și Tiana Samson și reunificarea familiei acestora.

Documentul a fost aprobat cu 94 de voturi și solicită autorităților suedeze responsabile de protecția copilului să reanalizeze măsurile care au limitat contactul direct dintre fete și părinții lor biologici.

„Senatul României, în baza atribuţiilor sale constituţionale privind protecţia şi sprijinirea cetăţenilor români în străinătate, respectiv sprijinirea comunităţilor româneşti din străinătate, pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii lor spirituale, religioase, culturale şi drepturi socio-economice, exprimă preocuparea profundă privind cazul familiei de cetăţeni români Samson din Regatul Suediei şi solicită ferm ca autorităţile sudeze de protecţie a drepturilor copilului să reanalizeze, în regim de urgenţă, deciziile luate de interzicere a contactelor directe dintre cele două minore şi părinţii biologici ai acestora şi de a proceda la revizuirea acestora în spiritul respectului faţă de cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, faţă de tradiţiile, cultura, religia lor”, se arată în declarația adoptată.

Autoritățile suedeze, îndemnate să țină cont de dorința fetelor

Senatul susține că Sara și Tiana și-au exprimat în repetate rânduri dorința de a reveni alături de familia lor și solicită autorităților suedeze să ia în considerare această poziție.

„Senatul recomandă autorităţilor sudeze de protecţie a copilului să reevalueze situaţia celor două minore ţinând cont de voinţa expres exprimată de acestea, în mod public, confirmată de acţiunile disperate ale minorelor care, în 2025 şi 2026, au fugit de sub supravegherea autorităţilor suedeze încercând să ajungă la părinţii lor; regretă lipsa unei comunicări şi coordonări eficiente din partea autorităţilor suedeze în relaţia cu autorităţile române care să asigure răspunsuri multidisciplinare eficace între ministere sau între diferitele niveluri de competenţă, în interesul superior al minorelor Sara şi Tiana Samson şi constată lipsa unor răspunsuri oficiale din partea serviciilor sociale din Suedia la solicitările transmise, în mod repetat, de autorităţile române competente în ultimul an”, se precizează în document.

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Senatul cere evaluări realizate și de experți români

Parlamentarii români solicită ca specialiști din România să poată participa la evaluarea stării fizice și psihice a celor două minore, precum și la analiza dorințelor exprimate de acestea.

Totodată, Senatul consideră că interesul superior al copilului trebuie să reprezinte criteriul principal în luarea oricărei decizii.

Prin declarația adoptată, Senatul cere autorităților suedeze să deschidă o anchetă penală și administrativă independentă privind acuzațiile de abuz formulate împotriva unor reprezentanți ai serviciilor sociale care gestionează cazul celor două fete.

Documentul mai solicită autorităților suedeze să permită imediat eliberarea unei cărți de identitate românești pentru Sara Samson.

Apel către Președinția României pentru implicare

Senatul invită Președinția României să se implice în demersurile de reunificare a familiei Samson, având în vedere situația celor două minore și problemele semnalate de alte familii de români aflate în străinătate.

În declarația adoptată se mai arată că, potrivit unor date internaționale, între 180.000 și 250.000 de copii ar fi fost afectați în ultimii ani de separarea de părinți, fenomen asociat cu efecte grave pe termen lung asupra sănătății mintale și comportamentului.

„Senatul reafirmă dreptul legitim al României, în conformitate cu normele de Drept Internaţional şi cele de natură Constituţională de a obţine repatrierea propriilor cetăţeni, respectiv minorele Sara şi Tiana Samson, şi solicită Regatului Suediei să asigure respectarea imediată a acestui drept legitim şi a normelor internaţionale pertinente; reafirmă, în acest context, dorinţa de a susţine, în continuare, dezvoltarea relaţiilor strânse de colaborare şi parteneriat dintre România şi Regatul Suediei, bazate pe un real respect reciproc şi în interesul comun al celor două ţări, precum şi importanţa intensificării dialogului în plan parlamentar, în vederea promovării obiectivelor comune în plan bilateral, european şi euroatlantic”, se mai arată în document.

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