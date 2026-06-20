Luigi Bambulea - invitatul săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Lectorul universitar dr. Luigi Bambulea, autorul cărții „Artă și epifanie”, este invitatul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său vor dialoga despre originile preocupărilor cercetătorului privind viața și opera lui Leonardo da Vinci, precum și despre relevanța acestuia în arta și cultura universală. De asemenea, vor fi abordate subiecte precum proiectul traducerii integrale a operei lui Leonardo da Vinci în limba română, inaugurarea noilor sedii ale Bibliotecii și Pinacotecii UNARTE, dar și alte teme conexe.

Luigi Bambulea (n. 1986) este absolvent al Facultății de Litere (Limba și Literatura Română – Literatură Universală și Comparată) și al Facultății de Teologie Ortodoxă (Pastorală) din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009). Totodată, deține o diplomă de master în Teoria Literaturii – Literatură Universală și Comparată, obținută la Facultatea de Litere a Universității din București (2013), și este absolvent, ca șef de promoție, al Facultății de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte din București (2014). În prezent, este doctorand al Universității din București (domeniul Filologie, specializarea Teoria literaturii), cu o teză consacrată canonului cultural.

A colaborat cu studii și articole de critică literară, teoria literaturii și teologie la mai multe periodice naționale. De asemenea, a contribuit cu studii științifice în volume colective editate de diverse instituții de cercetare și cultură (Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România etc.). A fost coordonatorul seriei editoriale de autor „Virgil Nemoianu” (Ed. Spandugino, București) și este coautor, revizor și redactor al Dicționarului multidisciplinar de terminologie culturală (coord. acad. Mircea Martin). Este membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România și redactor-șef (din 2014) al revistei culturale Verso din Cluj-Napoca. A tradus volumul „Literatura în pericol”, de Tzvetan Todorov (Ed. ART, 2011). În trecut, a predat limba și literatura română, respectiv istoria religiilor, la Colegiul German „Goethe” și la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București. În prezent, este cercetător științific în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din București. (Sursa biografie: Academia Privată)

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!