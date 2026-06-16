Remorcherul scufundat lângă Portul Midia ar putea fi scos miercuri la suprafaţă

Foto: Agerpres

Operaţiunile de ridicare la suprafaţă a remorcherului scufundat în apropiere de portul Midia încep miercuri.

ARAS Salvage va începe miercuri, în jurul prânzului, operaţiunile de ridicare la suprafaţă a remorcherului scufundat în apropierea portului Midia, aflat la o adâncime de 26 de metri, informează Midia Marine Terminal printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, durata estimată a operaţiunii este de 5-6 ore, aceasta putând fi influenţată de condiţiile tehnice şi de prognoza meteorologică din largul Mării Negre (curenţi,

valuri, vânt etc.).

În prezent, sunt în desfăşurare lucrările de rotire a remorcherului pentru aducerea acestuia în poziţia optimă pentru ridicare, după eliberarea din sedimentul marin şi finalizarea mai multor intervenţii specifice etapei subacvatice.

Tot marţi, după poziţionarea navei, aceasta va fi sigilată în vederea ridicării la suprafaţă. Urmează operaţiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurare a flotabilităţii şi de transfer către portul Midia.

"Conform graficului de lucrări comunicat de ARAS Salvage, remorcherul este estimat să ajungă în portul Midia la finalul acestei săptămâni. Subliniem că estimările de timp furnizate de contractor au caracter orientativ şi depind în mare măsură de evoluţia operaţiunilor desfăşurate de ARAS Salvage, de condiţiile meteorologice şi de respectarea măsurilor de siguranţă aplicabile

procesului de ranfluare. Compania oferă tot suportul tehnic şi instituţional solicitat de contractor, responsabil direct pentru operaţiunile de recuperare a remorcherului", se subliniază în comunicat.

Un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în luna martie, în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia, scrie Agerpres.