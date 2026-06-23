ANM anunță caniculă și furtuni în România. Cod galben pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jonmr

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme caldă și disconfort termic care se aplică la nivelul întregii țări până miercuri seara. În același timp, meteorologii au transmis două avertizări Cod galben, una pentru caniculă și alta pentru fenomene de instabilitate atmosferică, valabile marți în numeroase județe.

Conform prognozei ANM, în intervalul 23 iunie, ora 10:00, și 24 iunie, ora 21:00, temperaturile vor continua să crească în cea mai mare parte a țării, iar senzația de disconfort termic va fi accentuată în special în zonele de câmpie din vest, nord-vest, sud și sud-est.

Valorile maxime vor varia între 24 și 34 de grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiuni și în regiunile afectate de instabilitate atmosferică, în timp ce cele mai ridicate valori se vor înregistra în nord-vestul și sudul țării.

Meteorologii avertizează că vremea călduroasă va persista și în zilele următoare, iar nivelul disconfortului termic va rămâne ridicat în multe zone.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni ale țării

Marți, între orele 12:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben de caniculă pentru Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi peste normalul perioadei și un nivel ridicat al disconfortului termic. Indicele temperatură-umezeală va ajunge la pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius.

Ploi torențiale, vijelii și grindină sub Cod galben

O a doua avertizare Cod galben este valabilă marți, între orele 10:00 și 21:00, pentru Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și pentru zonele montane.

În aceste regiuni sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale estimate între 50 și 70 km/h. Local, fenomenele meteo pot fi însoțite de vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 4 centimetri.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15 până la 25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 40 până la 50 de litri pe metru pătrat.

Specialiștii ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se pot manifesta local și în restul țării, chiar dacă aceste regiuni nu se află sub incidența avertizărilor meteorologice emise pentru ziua de marți.