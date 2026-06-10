Reguli noi pentru mașinile eligibile în Rabla 2026. Programul intră în consultare publică

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Ministerul Mediului a lansat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Programul Rabla 2026. Bugetul ajunge la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei peste nivelul din anul precedent, iar regulile de eligibilitate pentru autovehicule se modifică.

„După perioada de consultare publică şi eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obişnuite de înscriere şi depunere a dosarelor. În acest an, Rabla Auto are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să-şi achiziţioneze autoturisme noi, mai puţin poluante şi prietenoase cu mediul înconjurător”, spune Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor şi pădurilor.

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Reguli noi pentru mașinile eligibile în Rabla 2026

O schimbare importantă vizează originea autovehiculelor acceptate în program. Mașinile trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state incluse în lanțuri industriale conectate la piața europeană, în baza unor acorduri comerciale sau vamale.

Sunt incluse și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Confederația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc, conform Ministerului Mediului.

Obiectivul noilor criterii: reducerea poluării și susținerea producției europene

Ministra Diana Buzoianu a explicat direcția noilor reguli: „În ceea ce priveşte noile criterii de eligibilitate, acestea urmăresc reducerea impactului asupra mediului şi stimularea producţiei din Europa. Vor fi eligibile pentru finanţare vehicule fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în ţări din Spaţiul Economic European şi în statele incluse în cadrul Tratatului Mediteranean.

Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o maşină eligibilă pentru acest program”.

Ce tipuri de vehicule sunt acceptate în program

Programul acoperă achiziția de autoturisme, autoutilitare ușoare, autospeciale ușoare și motociclete electrice. Sunt eligibile doar vehicule noi, neînmatriculate, cu propulsie electrică, plug-in hibrid sau cu pilă de combustie pe hidrogen.

Valoarea de achiziție nu trebuie să depășească 70.000 de euro cu TVA inclus, iar emisiile pentru anumite categorii plug-in hibrid trebuie să fie sub 80 g CO₂/km conform standardului WLTP.

Ecotichete Rabla 2026, la nivelul din 2025

Valoarea ecotichetelor rămâne neschimbată față de anul anterior.

Pentru achiziția unui autovehicul termic sau a unei motociclete, sprijinul este de 10.000 de lei, aproximativ 2.000 de euro.

Pentru un autovehicul hibrid, finanțarea ajunge la 12.000 de lei, aproximativ 2.400 de euro.

Pentru un plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, suma este de 15.000 de lei, aproximativ 3.000 de euro.

Pentru un autovehicul 100% electric sau pe bază de hidrogen, sprijinul este de 7.000 de lei.

Pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale, ecotichetul ajunge la 120.000 de lei, aproximativ 24.000 de euro, pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid.