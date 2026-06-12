Imaginile zilei cu ninsoarea de pe Vârful Omu. Meteorolog: „Aţi crezut că glumesc, nu-i aşa?” / Video

Captura video Radu Manta Facebook - ninsoare pe Varful Omu

Ninge în prima lună de vară, pe Vârful Omu, la peste 2.500 de metri altitudine!

În prima lună de vară, pe Vârful Omu, la peste 2.500 de metri altitudine, a nins și s-a depus un strat de zăpadă, chiar dacă ne aflăm în a 12-a zi de vară. La Stația Meteorologică Vârful Omu, temperatura înregistrată vineri dimineață a fost de 0 grade Celsius.

A nins pe Vârful Omu, vineri, 12 iunie 2026

„Astăzi de dimineaţă aţi crezut că glumesc, nu-i aşa?”, a scris meteorologul Radu Manta, vineri dimineață, de pe Vârful Omu.

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În clipul postat de meteorogul Administrației Naționale de Meteorologie se poate observa că ninge pe Vârful Omu.

De asemenea, pe alte pagini de Facebook au fost publicate imagini cu zăpada de la Vârful Omu. Pe parcursul zilei de vineri, temperaturile au crescut la 7 grade Celsius, însă vor scădea din nou în weekend.

Prognoza ANM

Astfel de fenomene cu ninsorile și frig pot apărea pe Vârful Omu chiar și la început de vară. Amintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, vineri,prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 15 iunie - 13 iulie 2026. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile vestice.

Vremea în săptămâna 15-22 iunie



Valorile termice vor fi uşor mai mari față de cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii Românii, dar mai ales în zonele montane.



Vremea în săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi mai mari decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, însă mai ales în cele vestice şi nord-vestice.

Vremea în săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul României, iar în rest se vor situa uşor peste cele specifice pentru această perioadă.



Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 6-13 iulie



Mediile valorilor termice vor fi uşor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a României, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a României, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.