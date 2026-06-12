TPBI: 12 linii – modificate duminică, pentru desfășurarea evenimentului „Run for Heroes 2026”

Duminică, traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff (între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei) și pe Calea Victoriei (între Piața Victoriei și Strada Ion Câmpineanu).î

Ca atare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va modifica liniile din aceste zone după cum urmează :

Linia 86:

- va funcționa pe traseul de bază ȋntre terminalul „Cartier Pajura” și Gara de Nord, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Baicului”, pe Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, revenind apoi pe traseul actual.

- pe sensul spre „Cartier Pajura”, linia 86 va funcționa pe traseul de bază ȋntre „Baicului” și intersecția Bd. Dacia/ Str. Polonă, apoi pe Str. Polonă, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Str. Maltopol, Bd. Gheorghe Duca, Calea Griviţei, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 97:

- va funcționa pe traseul de bază ȋntre terminalul „Clăbucet” și Gara de Nord, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Pasaj Mihai Bravu”, pe Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorbanţi, Bd. Dacia, apoi traseul actual.

- pe sensul spre „Clăbucet”, linia 97 va funcționa pe traseul de bază ȋntre „Pasaj Mihai Bravu” și intersecția Bd. Dacia/ Str. Polonă, apoi pe Str. Polonă, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Str. Maltopol, Bd. Gheorghe Duca, Calea Griviţei, apoi traseul actual.

Linia 100:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. IC Brătianu, „Piața Unirii 2”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 122:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, staţia „Piaţa Rosetti‟ (aferentă liniilor 61, 66, 69, 85, 90, N102, N108, N120), cu ȋntoarcere ȋn Piaţa Rosetti, pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul actual.

Linia 137:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii Bd. Carol I, staţia „Piaţa Rosetti (aferentă liniilor 61, 66, 69, 85, 90, N102, N108, N120), cu ȋntoarcere ȋn Piaţa Rosetti, pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul actual.

Linia 168:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Ialomiței” și intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Luterană (până la staţia Ştirbei Vodă comun cu linia 178), apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str, General Berthelot, Str. General Constantin Budişteanu, Calea Griviţei, Str. Mircea Vulcănescu, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 203:

- va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Calea Dorobanți, Bd. Iancu de Hunedoara, bretea Pasaj Victoriei, până la stația „Piața Victoriei”.

Linia 205:

- va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. IC Brătianu, „Piaţa Unirii 2”.

- pe sensul spre „M Străuleşti”, linia 205 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre „Piata Unirii 2” şi Piaţa Victoriei, apoi pe un traseu modificat prin Bd. Ion Mihalache, Bd. Mareşal Averescu, Piaţa Arcul de Triumf, Bd. Regele Mihai I, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 226:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Depoul Alexandria” și intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Luterană (până la staţia „Ştirbei Vodă”, comun cu linia 178), apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str, General Berthelot, Str. General Constantin Budişteanu, Calea Griviţei, Str. Mircea Vulcănescu, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 311:

- va funcționa între „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere pe Str. CA Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 368:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Str. Ştirbei Vodă/Str. Luterană (până la staţia Ştirbei Vodă comun cu linia 178), apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str, General Berthelot, Str. General Constantin Budişteanu, Calea Griviţei, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual.

Linia 381:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, până la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual. (Claudia Calotă)