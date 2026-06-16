Medalia ''Coroana Română, 160 de ani'' - lansată, marți, la Palatul Elisabeta

Foto: romaniaregala.ro

Majestatea Sa Margareta va găzdui marți, la Palatul Elisabeta, lansarea medaliei aniversare ''Coroana Română, 160 de ani'' realizată de Monetăria Statului.

La eveniment, care va începe la ora 16:00, vor lua cuvântul Principele Radu și directorul general al Monetăriei Statului, Octavian Schen, a informat, luni, Casa Regală.

Vor lua parte Principesa Sofia, membri ai Corpului Diplomatic, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai Academiei Române, ai Bisericii Ortodoxe Române, personalități ale societății civile, precizează Agerpres.

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Medalia aniversară 160 de ani de Coroană Regală, o emisiune de excepție dedicată continuității istorice, simbolice și instituționale a Coroanei Române, va fi lansată de Monetăria Statului, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la urcarea pe tron a Principelui Carol I.

Medalia marchează, printr-un concept artistic cu valoare aparte, parcursul monarhiei române de la întemeierea statului modern până în contemporaneitate.

Într-o compoziție unitară sunt reprezentate efigiile Regelui Carol I, Regelui Ferdinand I, Regelui Carol al II-lea, Regelui Mihai I și Majestății Sale Margareta, Custode al Coroanei, ilustrând continuitatea unei istorii care a traversat peste un secol și jumătate, a subliniat Casa Regală.(Claudia Calotă)