O nouă metodă de fraudă online, avertisment de la MAI: Atenție la mesajele care cer bani pentru „deblocarea” telefonului / FOTO: Facebook @Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment pe pagina oficială de Facebook în care atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă online. Potrivit instituției, infractorii cibernetici se folosesc inclusiv de campanii de prevenire a fraudelor pentru a păcăli utilizatorii. Mesajele sunt prezentate sub identitatea unor instituții ale statului și pot induce în eroare persoanele care le accesează.

În scenariul descris de autorități, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals prin care sunt anunțați că telefonul sau calculatorul a fost blocat. Pentru deblocare, li se solicită plata sumei de 2.480 de lei.

Scopul acestor atacuri este obținerea datelor de pe cardurile bancare, nu rezolvarea vreunei presupuse probleme tehnice.

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Recomandările Ministerului Afacerilor Interne

MAI a transmis pe Facebook următorul mesaj, pe care îl redăm integral:

„ ALERTĂ! Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii.

Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2.480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar.

Ce trebuie să știi:

Nicio instituție a statului nu îți va cere să plătești o astfel de „amendă” printr-o pagină de internet.

Nu introduce datele cardului și nu efectua nicio plată.

Dacă întâlnești un astfel de mesaj, închide imediat pagina și nu interacționa cu aceasta.

Fii atent și distribuie informația! O simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude”.

Cum funcționează această tipologie de fraudă

Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că astfel de mesaje sunt concepute pentru a crea panică și pentru a determina reacții rapide. Utilizatorii sunt presați să introducă date personale sau bancare fără a verifica autenticitatea mesajului.

De cele mai multe ori, atacatorii folosesc pagini web false care imită vizual site-uri oficiale sau ferestre de sistem.

Cum te poți proteja de tentativele de fraudă online

Autoritățile recomandă prudență în fața mesajelor care cer plăți urgente sau date bancare. Orice solicitare de acest tip trebuie verificată direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

În cazul în care apare un astfel de mesaj, pagina trebuie închisă imediat, fără interacțiune cu conținutul afișat.