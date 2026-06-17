'Picnic de Sânziene' la Muzeul Nicolae Minovici,  în 'vila cu clopoței', din zona Fântânii Miorița

Evenimentul Weekend Sessions continuă, sâmbătă şi duminică, cu unul dintre cele mai aşteptate evenimente din calendarul său, Picnic de Sânziene, organizat în grădina Muzeului Dr. Nicolae Minovici din Bucureşti.

Ajuns la cea de-a șasea ediție, Weekend Sessions transformă din nou muzeul cunoscut de mulți bucureșteni drept 'vila cu clopoței' într-un loc de întâlnire pentru comunitate, muzică, patrimoniu și activități creative. Timp de două zile, începând cu ora 15:30, publicul este invitat să petreacă începutul verii într-una dintre cele mai frumoase grădini ale orașului, în zona Fântânii Miorița.

Programul, realizat în parteneriat cu ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, include tururi ghidate dedicate colecției doctorului Nicolae Minovici, una dintre cele mai valoroase colecții de patrimoniu din România, concerte de harpă, recitaluri de pian, jazz și bossa nova, expoziții efemere și ateliere creative susținute de ilustratori și artiști locali. Accesul la toate activitățile este inclus în biletul muzeului (20 lei/adult, gratuit pentru copiii sub 7 ani), iar biletele pot fi achiziționate direct de la muzeu.

Tururile ghidate 'Colecția unui vizionar excepțional', susținute de Mădălina Manolache și Ionuț Banu, vor avea loc în ambele zile, de la orele 16:00 și 17:00, și vor spune povestea medicului care a construit una dintre cele mai spectaculoase colecții dedicate culturii și identității românești. Rezervările pentru tururile ghidate se fac la: contact@weekendsessions.ro

Atmosfera de picnic va fi completată de expoziții și intervenții artistice semnate de Maria-Chira Tudoran, Octavia Briciag și Codruța Brișan, de ateliere de modelaj în lut și pictură, precum și de activități dedicate copiilor și familiilor.

Momentele muzicale vor include recitaluri coordonate de Școala de Muzică Armonia Mundi, sesiuni de harpă susținute de Mariana Tudor și concertul jazz & bossa nova Mara Halunga & Caue De Marinis Project.

Pe lângă programul cultural, participanții se vor putea bucura de o selecție de gustări și băuturi pregătite de partenerii de picnic: Șpritzoteka, Refresh Van, Voyage Kombucha, Berero, La Giuggiola și Bakery Hive.

Programul complet este disponibil pe: https://www.weekendsessions.ro/program.html

Pe lângă edițiile din calendar, Weekend Sessions va include și în 2026:

* Recomandările săptămânale din muzee - trimise prin newsletterul 'Unde ieșim la muzeu?'

* Lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România, în luna octombrie - un instrument digital și tipărit, menit să aducă toate muzeele din oraș mai aproape de publicul curios.

'Weekend Sessions a crescut în jurul convingerii că muzeele sunt pentru oameni. Pentru întâlniri, conversații, descoperiri și timp petrecut împreună. De șase ani construim, alături de muzeele partenere, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri culturale ale orașului: acela de a reveni la muzeu alături de prieteni, familie și oameni curioși. Ne bucurăm să continuăm aceste colaborări și în 2026, cu un nou sezon care aduce muzica, patrimoniul și comunitatea în același loc. Fiecare ediție este o invitație de a redescoperi muzeele ca spații vii, deschise și primitoare, care fac parte firesc din viața orașului' - Silvia Floareș, co-fondatoare Weekend Sessions.

Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă dezvoltată de Asociația Antrepriza Culturală. Cu sprijinul partenerilor săi de lungă durată - UniCredit Bank, Rompetrol, Aqua Carpatica - festivalul continuă să ofere experiențe culturale liniștite și valoroase, gândite pentru un public divers, interesat de artă, educație, joacă, apartenență și relaxare.

Programul poate fi urmărit pe:

www.weekendsessions.ro

facebook.com/weekendsessions.roinstagram.com/weekendsessions.ro

https://www.tiktok.com/@weekendsessions.ro

www.youtube.com/@weekendsessionsro

DESPRE WEEKEND SESSIONS, UN PROIECT ANTREPRIZA CULTURALÃ

Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă, dedicată celebrării spațiilor culturale de referință și încurajării socializării alături de antreprenori și artiști independenți. Înființat în 2021 la Grădina Botanică a Universității din București, programul și-a extins orizonturile în 2023, incluzând muzee importante precum Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Municipiului București: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Municipiului București: Grădina și Vila Muzeului Nicolae Minovici. Weekend Sessions se dedică oferirii unei experiențe culturale autentice, conectând publicul la bogăția și diversitatea oferite de instituțiile culturale din București și nu numai. www.weekendsessions.ro. (Agerpres)

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Ajuns la cea de-a şasea ediţie, Weekend Sessions transformă din nou muzeul cunoscut de mulţi bucureşteni drept "vila cu clopoţei" într-un loc de întâlnire pentru comunitate, muzică, patrimoniu şi activităţi creative, timp de două zile, începând cu ora 15:30, publicul fiind invitat să petreacă începutul verii într-una dintre cele mai frumoase grădini ale oraşului, în zona Fântânii Mioriţa.

Programul, realizat în parteneriat cu ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, include tururi ghidate dedicate colecţiei doctorului Nicolae Minovici, una dintre cele mai valoroase colecţii de patrimoniu din România, concerte de harpă, recitaluri de pian, jazz şi bossa nova, expoziţii efemere şi ateliere creative susţinute de ilustratori şi artişti locali.

Tururile ghidate "Colecţia unui vizionar excepţional", susţinute de Mădălina Manolache şi Ionuţ Banu, vor avea loc în ambele zile, de la orele 16:00 şi 17:00, şi vor spune povestea medicului care a construit una dintre cele mai spectaculoase colecţii dedicate culturii şi identităţii româneşti.

Accesul la toate activităţile este inclus în biletul muzeului (20 lei/adult, gratuit pentru copiii sub şapte ani). Biletele pot fi achiziţionate direct de la muzeu iar rezervările pentru tururile ghidate se fac la: contact@weekendsessions.ro.

Atmosfera de picnic va fi completată de expoziţii şi intervenţii artistice semnate de Maria-Chira Tudoran, Octavia Briciag şi Codruţa Brişan, de ateliere de modelaj în lut şi pictură, precum şi de activităţi dedicate copiilor şi familiilor.

Momentele muzicale vor include recitaluri coordonate de Şcoala de Muzică Armonia Mundi, sesiuni de harpă susţinute de Mariana Tudor şi concertul jazz & bossa nova Mara Halunga & Caue De Marinis Project.

Pe lângă programul cultural, participanţii se vor putea bucura de o selecţie de gustări şi băuturi pregătite de partenerii de picnic.

Programul complet este disponibil pe: https://www.weekendsessions.ro/program.html.

Potrivit comunicatului, pe lângă ediţiile din calendar, Weekend Sessions va include şi în 2026 recomandările săptămânale din muzee - trimise prin newsletterul "Unde ieşim la muzeu?" şi lansarea oficială a Hărţii Muzeelor din România, în luna octombrie - un instrument digital şi tipărit, menit să aducă toate muzeele din oraş mai aproape de publicul curios.



Programul poate fi urmărit pe reţelele de socializare ale evenimentului.

Weekend Sessions este o iniţiativă culturală independentă, dedicată celebrării spaţiilor culturale de referinţă şi încurajării socializării alături de antreprenori şi artişti independenţi. Înfiinţat în 2021 la Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti, programul şi-a extins orizonturile în 2023, incluzând muzee importante precum Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Municipiului Bucureşti - Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Naţional al Ţăranului Român şi Muzeul Municipiului Bucureşti - Grădina şi Vila Muzeului Nicolae Minovici. Weekend Sessions se dedică oferirii unei experienţe culturale autentice, conectând publicul la bogăţia şi diversitatea oferite de instituţiile culturale din Bucureşti şi nu numai, potrivit Agerpres.