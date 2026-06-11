Campionatul Mondial de Fotbal 2026 - de joi, în magazinele Romfilatelia

Foto: Facebook Romfilatelia

Emisiunea de mărci poștale 'Campionatul Mondial de Fotbal 2026', compusă din două mărci poștale și un plic 'prima zi', este introdusă în circulație, începând de joi, de Romfilatelia și Poșta Română.

Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, prima marca poștală, redată grafic sub formă de medalie, prezintă o fază des întâlnită, dinamică, în care doi adversari urmăresc să câștige balonul de fotbal, imaginat ca un simbol al planiglobului.

A doua marcă poștală, redată grafic, tot în manieră medalistică, ilustrează o fază în care un portar prinde cu siguranță o minge trimisă pe spațiul porții.

Pe cele două mărci poștale, în partea de sus sunt redate elemente care sugerează nocturna, vizibilă în spectrul UV.

Pe plicul 'prima zi' este redată ideea de sport al tuturor continentelor, așa cum este considerat fotbalul, fiind simbolizată de o minge, iar în jurul mingii fiind redate drapele ale țărilor participante în această competiție sportivă așteptată cu interes, informează Agerpres.

Ștampila 'prima zi' este redată ca un teren de fotbal, culoarea verde sugerând gazonul.

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, aflat la cea de-a 23-a ediție, reprezintă cea mai importantă competiție internațională de fotbal între țări. Turneul va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Acesta va fi găzduit în comun de 16 orașe din trei națiuni. Principala gazdă a meciurilor este SUA, în timp ce Canada și Mexic vor fi co-gazdele. Turneul va fi, pentru prima dată după anul 2002, găzduit de mai mult de o națiune.

Acest turneu va fi primul care va include 48 de echipe, în creștere de la 32.

În calitate de țări gazdă, Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii s-au calificat automat. Capul Verde, Curacao, Iordania și Uzbekistan își vor face debutul la Cupa Mondială. Argentina este campioana en-titre, după ce a câștigat al treilea titlu la ediția din 2022.

Emisiunea este disponibilă de joi în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul online https://romfilatelia.ro/store/ (Claudia Calotă)