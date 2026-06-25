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DCNews Stiri Bărbat rănit la cap, găsit după trei ore de căutări într-o pădure din Neamț

Bărbat rănit la cap, găsit după trei ore de căutări într-o pădure din Neamț

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 25 Iun 2026
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Foto de Rudolf Jakkel, Pexels

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, rătăcit și rănit la cap într-o pădure din localitatea Boboiești, a fost găsit și recuperat de echipele de salvare.

Un bărbat rănit la cap care s-a rătăcit, joi, într-o pădure din localitatea Boboieşti, comuna Pipirig, a fost recuperat după trei ore de căutare, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

"Persoana căutată, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a fost identificată de personalul Ocolului Silvic după aproximativ trei ore de căutări. Acesta prezenta traumatisme la nivelul capului şi a fost preluat de echipajul SMURD, fiind ulterior transportat la Centrul de Primiri Urgenţe al Spitalului Orăşenesc Târgu-Neamţ, pentru evaluare şi îngrijiri medicale de specialitate", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele

La misiunea de căutare şi salvare au participat pompieri din Piatra-Neamţ, Târgu-Neamţ şi Roman, poliţişti, jandarmi, salvamontişti, voluntari şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice.

Autorităţile din Neamţ au fost sprijinite cu personal şi mijloace de la ISU Suceava.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările în care a fost rănit bărbatul şi s-a rătăcit în pădure, conform Agerpres. 

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