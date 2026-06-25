Marius Lulea, fondator AUR, anunţă o revoluţie în România. "Aşteaptă doar scânteia pentru a exploda"

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Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului AUR, spune că în România ar putea porni curând o revoluţie în stradă, pe modelul protestelor din Albania.

"Revoluțiile se fac de TINERI! România nu este de vânzare!

În România, nu sărăcia sau corupția vor scoate oamenii în stradă pentru a răsturna aceste fenomene infecte. Va fi un fenomen imprevizibil, de tip „Lebăda Neagră”, așa cum îl descrie Taleb. Însă aceste evenimente apar întotdeauna într-un cadru general favorabil, asemenea gazului care există într-o încăpere și care își așteaptă doar scânteia pentru a exploda.

Și alegerea lui Călin Georgescu a reprezentat un fenomen excepțional, aparent imprevizibil, pe care ulterior ni l-am justificat prin tot felul de teorii. Am găsit scuze, unii au anulat alegerile în mod penibil, afirmând că sunt rușii, dar demonstrându-și în acest fel amatorismul și frica. Schimbarea vine în societatea românească. Astăzi, politicul doar i se opune, o frânează și îi îngreunează transformarea", a scris Marius Lulea pe Facebook.

Tinerii, aşteptaţi să iasă în stradă

Lulea transmite că protestele nu vor fi ale afaceriştilor sau ale pensionarilor, ci ale tinerilor.

"Revenind la prima parte a postării, oamenii de afaceri care suferă astăzi nu vor ieși în stradă și nu vor face nicio revoluție. Pensionarii nu vor ieși niciodată în stradă ca să facă vreo revoluție. Nu au făcut niciodată asta în istorie. Cei tineri însă, cuprinși de idealuri minunate, vor ieși în stradă atunci când un eveniment excepțional va fi perceput de ei ca o trădare morală a propriilor așteptări.

Va fi ceva la care nici nu v-ați fi gândit. Și acel ceva va veni. Este aproape. Poate suntem la câteva luni distanță sau la câțiva ani.

Fiecare generație își găsește propria luptă, iar tinerii de astăzi se pregătesc în tăcere pentru lupta lor. Va fi o luptă morală, nu una pentru bani sau putere.

Aveți încredere că sunt ultimele momente ale unui sistem ticălos. Ce va veni după? Nici asta nu știm. Dar știm că societatea merge întotdeauna înainte, dincolo de dramatismul cu care ne trăim viața și de felul în care ne punem propriile probleme în centrul desfășurării lumii.

Imaginea este din Albania, acolo unde tinerii ies în stradă, opunându-se unui proiect imobiliar pe care îl percep ca pe o sfidare a propriei identități naționale. Doar că această „Lebădă Neagră” este doar pretextul. Nemulțumirea socială este generalizată, alimentată de un cadru corupt, lipsit de așteptări și de perspective pentru tinerii din Albania, asemenea celor din România", a mai scris Marius Lulea.