Urania Cremene după imaginile virale cu o adolescentă la ieșirea de la Evaluarea Națională: Asta mi-a rămas în suflet

Urania Cremene, specialistă în parenting, a reacționat după ce un video cu o adolescentă, realizat la ieșirea din școală, după Evaluarea Națională la Matematică, s-a viralizat.

”A fost minunat, n-am știut absolut nimic. Bună ziua, de la ce știri sunteți? Mamaie, intră repede pe Antena 1 că mă dă la știri! (n.r. tânăra vorbea la telefon cu bunica ei). A fost minunat, doamnă, a fost destul de greu, m-am descurcat și eu la câteva grile și la restul, cu geometrie, nu prea m-am descurcat. Îmi faceți poză? Am făcut toate exercițiile în afară de unul, dar nu știu. Așa și așa, m-am descurcat ok. Sper că iau și eu 4-5. Stai, mamaie, că vorbesc aici, la știri. Ce să vă mai spun, atât, restul copiilor sper că s-au descurcat și ei, să-i ajute Dumnezeu” a spus tânăra. ”Despre unghii vreau să-mi spui” îi spune reporterița. ”Mi le-am făcut la (...). Minunate, vă plac? Am scris foarte frumos, spui că sunt Eminescu. Normal că vreau să merg la liceu, vreau să mă duc la Hurmuzescu pe igienă și frumusețe, dar este un ghetou de liceu, doar că, cu ce medie o să-mi iasă mie, cred că e ok. Mi-ar plăcea să fac să fac unghii, gene, păr, să am eu un salon drăguț, micuț, cochet. Evaluarea aceasta este foarte importantă, n-am dormit toată noaptea de emoții. Și eu, și mămica mea, ne-am rugat toată noaptea. Sper ca nota care-mi iese să fie un 5-6, să fie bine” a continuat eleva.

Urania Cremene a venit cu o reacție după ce această tânără a fost conturată ca exemplu negativ, imaginea sa fiind extinsă asupra unei generații.

”Am văzut video-ul care a stârnit atâta zarvă pe internet. O fată de clasa a VIII-a, cu unghii lungi, o geantă aurie și multă emoție în glas, spune că la evaluarea națională la matematică nu a știut prea multe, dar speră la un 4 sau un 5. „N-am dormit toată noaptea de emoții, ne-am rugat și eu, și mămica mea”, spune ea, bucuroasă că a ajuns la televizor.

Fata spune că, indiferent de rezultatul de azi, ea are un vis. Vrea să muncească și să aibă ceva al ei.

Cu toate astea, întregul interviu pare construit anume ca s-o pună într-o lumină nu prea bună. Camera insistă pe geantă, întrebările se opresc la unghii și, fără să ne dăm seama, ni se sugerează un mesaj de soiul: „Uitați-vă la generația asta…”

Din experiența mea și din întâlnirile cu mii de părinți și adolescenți, nu cred că eram noi mai buni acum treizeci de ani doar pentru că nu existau saloane de unghii, filtre de Instagram sau studiouri de tatuaje. Dacă le-am fi avut, probabil că mulți dintre noi am fi arătat foarte asemănător.

Da, am avut o altfel de școală. Una în care învățătoarele își puneau în minte ca niciun copil să nu termine clasa a IV-a fără să scrie corect. Una în care părinții nu erau nevoiți să scoată zeci de mii de lei pentru meditații. Și aveam mai multe școli de meserii, pentru oameni de care societatea are nevoie în fiecare zi.

Poate că fata aceasta va deveni un om extraordinar în meseria pe care și-o dorește. Poate va avea într-un final propriul salon și sute de femei vor ieși de acolo simțindu-se mai încrezătoare. Cu unghii mai lungi, mai scurte, mai roz sau cu nuanțe nude, să nu uităm că există femei foarte educate, foarte inteligente și foarte valoroase care apelează lunar la astfel de servicii. Unghiile nu sunt o măsură a valorii unui om.

Mai mult, mi-a atras atenția faptul că în timp ce vorbea cu reporterița, fata era la telefon cu bunica ei, care - cel mai probabil - o încuraja. Vorbea cu drag despre colegii ei și spera să fie bine și pentru ei.

Asta mi-a rămas în suflet.

Pentru că, de multe ori, calitățile precum blândețea, optimismul sănătos, felul în care îi privim pe ceilalți, ne duc mai departe în viață la fel de mult ca toată matematica sau româna pe care le știm.

Ceea ce mă doare este altceva.

Dacă noi, adulții, nu avem încredere în adolescenți și vorbim despre ei ca și cum ar fi niște cauze pierdute, exact asta le transmitem: „Nu avem încredere în voi.”

Imaginați-vă că aveți 15 ani și auziți, iar și iar, că generația voastră e superficială, leneșă sau fără viitor.

Cum ați mai îndrăzni să visați?

Cum ați mai avea curajul să încercați?

Cum ați mai crede că puteți deveni ceva dacă oamenii care ar trebui să vă dea aripi, vă dau comentarii cu „hate”?

Poate că avem nevoie să fim puțin mai blânzi.

Să vedem omul din copil, nu geanta, nu unghiile, nu cele câteva secunde dintr-un interviu. Să ne amintim că adolescenții de azi nu sunt altceva decât oglinda societății de azi. Ei cresc în lumea pe care noi am construit-o, cu presiunile, contradicțiile și așteptările ei.

Așa că… să fim mai calzi, dragii mei. Înainte să dăm „postează” la ideile ce ne trec prin tastatură și prin minte, să ne întrebăm: „dacă ar fi fost copilul meu în locul acelei fete, ce aș fi avut nevoie să audă de la lume ca să nu-și piardă curajul să viseze?” Și dacă răspunsul tău este în zona „copilul meu n-ar arăta și vorbi așa”, permite-mi să-ți spun că toți copiii sunt ai noștri” a scris Urania Cremene pe Facebook.