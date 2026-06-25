Von der Leyen anunță prima plată către Ucraina din împrumutul de 90 de miliarde de euro. Ce condiții trebuie să respecte Kievul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Uniunea Europeană a făcut primul pas din cadrul celui mai amplu pachet financiar destinat Ucrainei de la începutul războiului. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Kievul a primit prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european în valoare totală de 90 de miliarde de euro.

Banii vor fi folosiți pentru acoperirea cheltuielilor bugetare și pentru menținerea stabilității financiare a Ucrainei, aflată sub presiunea costurilor generate de războiul cu Rusia, notează Euronews. Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Gdańsk, în Polonia.

În discursul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj privind angajamentul Bruxellesului față de Ucraina: „Astăzi transferăm prima tranșă din acest împrumut, dragă Yulia (Svyrydenko), în valoare exactă de 3,2 miliarde de euro, sub formă de asistență macrofinanciară”.

Von der Leyen s-a adresat premierului ucrainean Yulia Svyrydenko și a subliniat că sprijinul european va continua.

„Aceasta este solidaritatea pusă în practică. Demonstrează că sprijinul Europei pentru Ucraina este unul de durată”, adaugă președinta Comisiei Europene.

CITEȘTE ȘI: Un nou angajament pentru Ucraina: Propunerea Germaniei înaintea summitului NATO de la Ankara

Alte 6 miliarde de euro pentru producția de drone

Oficialii europeni pregătesc deja o nouă tranșă financiară pentru Ucraina. Potrivit informațiilor prezentate la conferință, aproximativ 6 miliarde de euro vor fi direcționate către producția de drone.

Aprobarea împrumutului nu a fost simplă. Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord în luna decembrie, după ce o variantă care prevedea utilizarea activelor rusești înghețate a eșuat în ultimul moment. Ca soluție alternativă, statele membre au decis să finanțeze sprijinul prin împrumut comun la nivel european. Procesul a întâmpinat însă noi dificultăți la începutul anului, când premierul Ungariei, Viktor Orbán, a blocat temporar adoptarea ultimei componente legislative necesare pentru lansarea programului.

Blocajul a fost depășit abia la sfârșitul lunii aprilie, după luni de negocieri între Bruxelles, Budapesta și Kiev.

Cum vor fi cheltuiți banii în următorii ani

Prima plată de 3,2 miliarde de euro reprezintă doar începutul. Până la finalul acestui an sunt programate noi transferuri financiare. Pentru anul 2026, Uniunea Europeană a rezervat 45 de miliarde de euro pentru Ucraina. Din această sumă, 16,7 miliarde de euro sunt destinate sprijinului financiar și bugetar, iar 28,3 miliarde de euro vor merge către domeniul militar.

Alte 45 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru anul 2027.

Potrivit planului european, aceste fonduri vor acoperi aproximativ două treimi din necesarul financiar al Ucrainei, în timp ce restul ar urma să fie asigurat de partenerii occidentali.

Bruxellesul a transmis că plățile vor continua doar dacă autoritățile de la Kiev respectă angajamentele asumate privind reformele și combaterea corupției. În cazul unor regresuri semnificative, Uniunea Europeană poate suspenda temporar transferurile financiare.

Ucraina ar putea cumpăra și sisteme Patriot

Pe lângă investițiile în producția de drone, Ucraina caută soluții pentru achiziționarea sistemelor de apărare antiaeriană Patriot produse în Statele Unite. Deocamdată nu este clar dacă fondurile din împrumutul european vor putea fi utilizate și pentru astfel de achiziții.

Ucraina va rambursa împrumutul doar dacă Rusia va plăti despăgubiri de război. Potrivit mecanismului stabilit de Uniunea Europeană, Ucraina va trebui să returneze cele 90 de miliarde de euro doar în situația în care Rusia va accepta plata unor despăgubiri de război.

În lipsa unui astfel de acord, Comisia Europeană susține că își păstrează dreptul de a utiliza activele rusești înghețate, estimate la aproximativ 210 miliarde de euro, pentru a acoperi costurile programului de sprijin destinat Ucrainei.

VEZI ȘI: Donald Trump participă la Summitul NATO de la Ankara, deşi iniţial nu a vrut să meargă