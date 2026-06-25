Discuție la nivel înalt între China și Pakistan: Propunerile Beijingului pentru detensionarea situației din Orientul Mijlociu

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Ministrul de externe chinez a discutat cu omologul pakistanez și a solicitat consolidarea încetării focului dintre Iran și SUA și realuarea rapidă a navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul de externe chinez Wang Yi a avut miercuri seara o convorbire telefonică cu omologul său pakistanez, Ishaq Dar, în cadrul căreia a pledat pentru consolidarea "încetării totale a focului" între Iran şi Statele Unite şi "restabilirea cât mai curând posibil" a navigaţiei normale prin Strâmtoarea Ormuz, transmite joi EFE, potrivit Agerpres.

În timpul convorbirii care a avut loc la cererea Islamabadului, Wang Yi a precizat că memorandumul de înţelegere semnat săptămâna trecută între Teheran şi Washington "răspunde intereselor fundamentale şi pe termen lung ale Iranului, precum şi aşteptărilor generale ale comunităţii internaţionale".

"Partea chineză este dispusă să sprijine ferm, alături de toate părţile, ca negocierile să continue să avanseze fără interferenţe"', a afirmat ministrul, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe chinez.

În ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la strâmtoarea Ormuz, Wang a subliniat că acestea "trebuie să respecte atât suveranitatea, drepturile şi interesele legitime" ale statelor riverane, cât şi "să se conformeze practicilor internaţionale şi dorinţei comune a tuturor ţărilor".

Ministrul de externe chinez a mai punctat că Orientul Mijlociu "nu poate deveni din nou o arenă a rivalităţii marilor puteri şi nici o victimă a geopoliticii" şi a adăugat că ţările din regiune "trebuie să îşi menţină o adevărată autonomie strategică şi să îşi ia cu adevărat destinul în propriile mâini".

"Nucleul problemelor din Orientul Mijlociu rămâne chestiunea palestiniană, motiv pentru care partea chineză face apel la ţările din regiune să creeze o voce mai unitară şi să adopte acţiuni mai coordonate pentru rezolvarea chestiunii palestiniene", a afirmat Wang.

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China a condamnat în mod repetat atacurile Statelor Unite şi ale Israelului împotriva Iranului

La rândul său, ministrul pakistanez de externe a mulţumit Beijingului pentru "sprijinul ferm şi constant" acordat eforturilor de mediere ale Pakistanului în negocieri.

"Partea pakistaneză speră să continue să se coordoneze şi să colaboreze strâns cu partea chineză pentru a juca împreună un rol constructiv în obţinerea unei păci şi a unei stabilităţi durabile în regiune", a spus Ishaq Dar.

De la începutul conflictului, China a condamnat în mod repetat atacurile Statelor Unite şi ale Israelului împotriva Iranului, deşi a cerut, de asemenea, respectarea suveranităţii şi securităţii ţărilor din Golful Persic cu care menţine legături politice, comerciale şi energetice strânse şi care au fost, de asemenea, ţinta ofensivei iraniene.

Beijingul a susţinut în mod constant o soluţie negociată şi încetarea focului şi a subliniat necesitatea restabilirii navigaţiei libere în strâmtoarea Ormuz, o cale deosebit de importantă pentru China având în vedere că prin ea tranzitează aproximativ 45% din importurile sale de petrol şi gaze.