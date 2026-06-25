Momentul în care Ilie Bolojan și USR ar putea da „lovitura de grație, fără milă“: Chirieac vede o singură soluție la criza politică

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, în timp ce PNL-USR-UDMR vor să meargă şi ei cu o propunere guvernamentală la Nicuşor Dan.

Analistul politic Bogdan Chirieac spune că nu poate avea loc, în acest moment, o înţelegere în interesul României, dar şi că singura soluţie pare a fi reprezentată de alegerile anticipate.

"Sunt ultimele ore cruciale în ceea ce privește negocierile între partide. S-ar mai putea schimba ceva, Bogdan Chirieac? S-ar putea ajunge, totuși, la o înțelegere în interesul României — o Românie despre care nu mai vorbește nimeni? O să vedem și situația economică în care am putea ajunge dacă nu se clarifică și nu se liniștesc apele din punct de vedere politic", a întrebat jurnalista Realitatea Plus Saviana Rusu.

"O înțelegere în interesul României nu poate să aibă loc, fiindcă domnul Bolojan nu renunță la poziția de forță pe care o are. Și atunci, s-ar putea obține o soluție doar pe termen scurt, pentru a împiedica țara să intre în blocaj. Nici asta nu se întâmplă automat, să știți. Sunt probleme mari. E un guvern care se va ține pe poziții, dacă va trece, și care va fi lovit fără milă în toamnă. Când vor începe mișcările sociale, domnul Bolojan va profita și, împreună cu USR-ul, vor da lovitura de grație.

Nu este o soluție pentru România. Încep să cred cu putere că soluția sunt alegerile anticipate. Indiferent de rezultatul care reiese din alegeri, trebuie aplicate legea și Constituția: partidul majoritar trebuie să formeze guvernul. Și om vedea ce se întâmplă. Nu poți trece peste voința poporului român. Dacă poporul român vrea o anumită parte, acolo trebuie să mergi. Nu poți trece pe nimeni strada cu forța. Situația politică actuală nu ne dă nicio șansă; nu avem ce să discutăm în privința asta.

Știți că PSD-ului i se pun niște condiții pentru a fi votat de către PNL. USR-ul a spus „nu”, ai mei au spus că nu votează deloc. PNL și UDMR ar putea să voteze, dar cu condiții: să nu se micșoreze TVA-ul, să nu se mărească deficitul — deși nici nu prea au cum. Deci toate condițiile groaznice care au rupt economia României sub guvernarea precedentă trebuie menținute. Nici nu știu dacă PSD poate vota așa ceva", a declarat Bogdan Chirieac.

Amintim că Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Kelemen Hunor s-au întâlnit din nou joi, la sediul Guvernului, pentru a discuta variantele cu care vor merge la preşedintele Nicuşor Dan.

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