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Costel Fotea: Sală de sport la Tecuci, pentru elevii cu nevoi speciale

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 25 Iun 2026
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sala sport
Foto: Facebook Costel Fotea

Pe șantierul noii sălii de sport  pentru elevii de la Școala Specială "Comstantin Păunescu" din Tecuci, lucrările se apropie de final!

Ne dorim ca fiecare copil să aibă parte de cele mai bune condiții pentru a învăța și a se bucura de copilărie.

Investiția Consiliului Județean Galați, în valoare  de 1,4 milioane de lei, va oferi copiilor cu cerințe educaționale speciale un spațiu modern, sigur și prietenos,  în care să-și desfășoare orele de educație fizică, să socializeze și să își dezvolte încrederea în propriile forțe.

Au fost finalizate lucrările de instalare  a rețelelor electrice, termice  de apă și canalizare, precum și montarea sistemului inteligent de prevenire a incendiilor.  În această perioadă se lucrează și la finisajele grupurilor sanitare  și la pregătirea fațadei pentru aplicarea picturii decorative.

Noua sală de sport, cu o suprafață de 263 mp,  va beneficia de un teren de joc dotat cu o suprafață specială de protecție împotriva accidentărilor și de echipamente moderne pentru practicarea unor sporturi precum gimnastica, handbalul sau baschetul.

În plus, pentru confortul și siguranța elevilor, accesul în sala de sport sw va putea face și direct din incinta școlii.

Le oferim copiilor șansa unui viitor mai bun, în care visurile devin realitate!", a declarat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

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