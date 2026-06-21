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Harghita, afectată de ploile abundente: Trafic îngreunat pe DN 13B din cauza aluviunilor

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 21 Iun 2026
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accident ambulanta 112
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Traficul pe DN 13B, între Praid și Joseni, se desfășoară alternativ după ce o viitură a adus aluviuni pe carosabil.

Traficul rutier se desfăşoară alternativ, duminică, pe DN 13B, între localităţile Praid şi Joseni, după ce o viitură produsă în urma precipitaţiilor abundente din ultimele ore a adus aluviuni pe carosabil, informează autorităţile.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Mariana Răducanu, a declarat că la faţa locului se află poliţişti care acţionează pentru fluidizarea traficului.

"Traficul rutier se desfăşoară alternativ, sub supravegherea poliţiştilor aflaţi la faţa locului, care acţionează pentru fluidizarea circulaţiei şi prevenirea producerii unor evenimente rutiere. Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să manifeste prudenţă sporită în zonă", a transmis sursa citată.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, Alina Ciobotariu, a precizat pentru AGERPRES că pentru îndepărtarea aluviunilor de pe partea carosabilă intervin echipele de la Drumuri, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Praid, potrivit Agerpres. 

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ploi abundente
aluviuni
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