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Cod galben de inundații pe râuri din 12 județe

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 21 Iun 2026
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Foto: Agerpres

INHGA a emis Cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, valabil până luni dimineață.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o atenţionare Cod galben de inundaţii pe râuri din 12 judeţe, valabilă până luni dimineaţa.

Astfel, în intervalul 21 iunie, ora 14:00 - 22 iunie, ora 09:00, sub incidenţa Codului galben se află râuri din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Jiu şi Olt, aferente judeţelor: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Argeş.

Hidrologii precizează că atenţionarea vizează în principal "scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale".

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Posibile viituri pe râuri mici și afluenți

Cele mai ridicate probabilităţi de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din judeţele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj şi Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare.

Conform specialiştilor, fenomenele pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor vizate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Autorităţile recomandă monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectarea măsurilor dispuse în cadrul planurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrologice periculoase, potrivit Agerpres. 

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