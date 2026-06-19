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Șapte persoane implicate într-un accident violent în Arad. Un șofer luptă pentru viață

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 19 Iun 2026
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Șapte persoane implicate într-un accident violent în Arad. Un șofer luptă pentru viață - Foto AI
Șapte persoane implicate într-un accident violent în Arad. Un șofer luptă pentru viață - Foto AI

Şapte persoane au fost implicate într-un accident produs, vineri dimineaţă, pe un drum judeţean din Arad, unde s-au ciocnit un microbuz de transport persoane şi un autoturism, unul dintre şoferi fiind în curs de resuscitare de către echipajele de prim-ajutor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, accidentul s-a produs între localităţile Vladimirescu şi Horia.

Șoferul microbuzului, resuscitat de echipajele medicale

La locul evenimentului sunt alocate echipaje de prim-ajutor de la Pompieri, SMURD şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

ISU a transmis că au fost implicate şapte persoane în accident, iar şoferul microbuzului este în curs de resuscitare.

Celelalte persoane implicate în accident sunt evaluate medical la faţa locului, iar poliţiştii fac cercetări. 

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