Femeie de 80 de ani, înșelată cu 30.000 de lei prin metoda „accidentul”: A dat banii unui necunoscut

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas

O femeie în vârstă de 80 de ani din Alba Iulia a fost înșelată și a predat 30.000 de lei unui necunoscut, după ce a fost apelată de o persoană care s-a dat drept fiica sa și a susținut că are nevoie urgentă de bani.

O femeie în vârstă de 80 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost victima unei înşelăciuni, aceasta înmânându-i 30.000 de lei unui necunoscut care s-a prezentat marţi la domiciliul său, după ce, anterior, a fost apelată pe telefonul fix de către o femeie care s-a recomandat drept fiica sa şi i-a spus că este internată la un spital din Londra.

"La scurt timp, femeia a luat legătura cu fiica sa şi a constatat că a fost victima unei infracţiuni"

"La data de 23 iunie 2026, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 80 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni. Din primele cercetări a reieşit că, în dimineaţa zilei de 23 iunie 2026, femeia, în timp ce se afla la domiciliul său, a fost apelată, pe telefonul fix, de către o femeie care s-ar fi recomandat drept fiica şi i-ar fi spus că este internată la un spital din Londra. În timpul convorbirii telefonice, ar fi intervenit un bărbat care s-ar fi recomandat drept cadru medical şi i-ar fi solicitat femeii suma de 30.000 de lei pentru a achiziţiona un aparat medical, necesar pentru fiica sa", se menţionează într-un comunicat transmis AGERPRES de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Ulterior, la domiciliul femeii s-a prezentat un bărbat căruia aceasta i-a înmânat suma de 30.000 de lei.

"La scurt timp, femeia a luat legătura cu fiica sa şi a constatat că a fost victima unei infracţiuni", se precizează în comunicat.

Poliţiştii efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Cum a fost înșelată o femeie din Harghita cu 40.000 de lei de escroci care au pretins că sunt de la „Poliție” și „BNR”