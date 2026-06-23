„Ziua cârtiței“ în România. Elena Cristian vede o singură soluție la criza politică

Elena Cristian, analist DC Business

În condițiile în care Sorin Grindeanu nu poate găsi o cale de coabitare cu PNL și USR, Elena Cristian consideră că soluția unui Guvern minoritar este imposibilă și tot ce rămâne sunt alegerile anticipate.

În legătură cu criza politică din ultimele luni și cu picarea Guvernului Veștea în Parlamentul României, luni seara, Elena Cristian, analist DC Business, a făcut o comparație cu filmul „Ziua cârtiței“, în care personajul principal descoperă că este prins într-o buclă temporală și în fiecare dimineață se trezește în aceeași zi, 2 februarie, iar evenimentele se repetă la nesfârșit.

„Ai văzut filmul „Ziua cârtiței“? Când mă trezesc am senzația că se întâmplă fix același lucru și că nu se mai termină. În fiecare zi sunt discuții despre noul Guvern, în fiecare zi ne întrebăm dacă trece sau nu și așa mai departe“, a precizat, la România TV, Elena Cristian.

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De asemenea, Elena Cristian a făcut referire la un personaj misterios din delegația PSD care a mers astăzi la Palatul Cotroceni, la consultările cu Nicușor Dan, senatoarea Doina Fedorovici.

„Și eu am văzut-o pe doamna din delegația PSD. Doamna Fedorovici are trei mandate de senator și un mandat de președinte al Consiliului Județean Botoșani. Nu o știe nimeni, i-am întrebat și pe colegii mei. Să nu fii cunoscut după trei mandate de senator, să nu poți fi găsită în Google, nu înseamnă că ești o figură nouă într-un partid, ci că doar ești o figură inactivă în acel partid“, a spus Elena Cristian.

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Elena Cristian: Alegerile anticipate, singura soluție

În condițiile în care Sorin Grindeanu nu va coabita cu reprezentanții PNL sau USR, singura soluție rămasă pentru România va fi reprezentată de alegerile anticipate. Totuși, și această variantă vine cu riscuri, inclusiv neîndeplinirea jaloanelor și pierderea de bani din PNRR.

„Revenind la propunerea PSD pentru Guvern, eu stau și mă întreb cu cine o să discute domnul Grindeanu, dacă dânsul va fi viitoarea propunere de premier, pactul de coabitare. Cu cine va discuta, cu domnul Bolojan, se va așeza la masă cu cel pe care l-a demis?“, a întrebat Elena Cristian, adăugând că i se pare „imposibilă“ o astfel de înțelegere.

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Același lucru s-ar întâmpla și cu Dominic Fritz, care a spus că „niciodată nu va mai guverna alături de PSD“, a spus Elena Cristian.

„Mi se pare imposibil ca un Guvern minoritar să poată să-și îndeplinească țintele din PNRR și, din punctul meu de vedere, cred că alegerile anticipate sunt singura soluție în acest moment. Totuși, așa cum spunea și Victor Ponta, acestea vor putea fi posibile doar la toamnă, iar până atunci se duce tot PNRR-ul în pământ și ne afundăm și mai rău într-o criză economică în care suntem deja“, a conchis Elena Cristian.