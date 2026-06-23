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Dominic Fritz, derapaj la adresa parlamentarilor români, după ce Guvernul Veștea a picat

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 23 Iun 2026
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imagine cu Dominic Fritz
Darău spune că Fritz a unit USR-ul. Foto: Agerpres

Dominic Fritz, liderul USR, a avut un derapaj la adresa parlamentarilor români, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat în Parlament.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România, i-a numit pe parlamentari „proști și fuduli“, pentru că „au încercat să convingă zile întregi că au voturile“, după care s-au umilit „în fața extremiștilor“.

„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani.

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Cei mai mulți dintre noi sunt sătui de nedreptate și este atât de ușor să cadă pradă unor vorbe frumoase. După șase ani ca primar al Timișoarei, știu sigur că este nevoie de echipă dacă vrem să facem dreptate. Nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară. Miniștrii USR au dovedit că se poate.

După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună.

Sunt mândru că, neclintit, USR a rămas consecvent față de valorile pentru care a primit încrederea cetățenilor. Ne vom lupta și în continuare pentru o Românie corectă, prosperă, europeană“, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

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dominic fritz
usr
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Comentarii (7)

Mihai Drapciug   •   23 Iunie 2026   •   13:51

Cetatene Fritz nu uita ca USR cu astfel de parlamentari ,,prosti si fuduli'' daca nu chiar si cu cei extremisti probabil mai exact, trebuie sa faci o politica de coalitie la ce scoruri politice au fiecare partid pe la noi.

Constantin   •   23 Iunie 2026   •   13:45

De la o poștă se vede ca el este prostul și fudulul nu îmi dau seama cum are curajul să comenteze?!!

Aristide   •   23 Iunie 2026   •   13:32

Au dovedit. Mosteanu cu diploma cu eroarea de redactare, Miruta cu 6 miliarde la nemti ca sa cumpere fiare vechi in timp ce industria romaneasca e sugrumata. Dronele trec pe la noi nestingherite, ca "asteptam sa primim" radare si alte echipamente. Nu am vazut pe nimeni sa puna o intrebare de baza: in caz de bubuiala importam munitie sau suntem in stare sa o producem? Pana acum se pare ca suntem in prima varianta. In schimb avem 5 partide parlamentare principale care au oferit un spectacol jalnic, cu personaje comice cu un orgoliu fara masura, totul pe banii nostri. Capetele de acuzare din procesul lui ceausescu se potrivesc de minune si lor, subminarea economiei, saracirea populatiei etc.

Adrian   •   23 Iunie 2026   •   13:14

De ce lăsăm un expat sa jignească parlamentul României??

mihai   •   23 Iunie 2026   •   13:04

Nu este de mirare ca acest individ expulzar din propia tara a devenit mare "politician" in tara "prostilor si fudulilor". Chiar penal este sef de partid. Asa va trebuie prostilor si fudulilor mioritici, sa fiti condusi de toate persoanele toxice din lume.

Terente   •   23 Iunie 2026   •   12:49

Nu e derapaj
E doar adevărul

Doina   •   23 Iunie 2026   •   12:49

Păi ce, nu sunt proști și fuduli?!! Și nu sunt doar atât. Sunt incompetenți, ariviști, țoape parvenite, inculte și ignorante, sinecuriști îmbuibați, abonați la banii statului, au doctorate dar habar nu au ce este cratima, multi dintre ei de-a dreptul interlopi și mafioți. Hoțiile lor, incompetența și corupția lor au creat și adus la putere pericole uriașe pentru România precum AUR, SOS, Georgescu, Sosoaca, POT. Au făcut un rău urias României, psihopatul ăla de Putin nu trebuie să miște un deget, o fac politicienii și administratorii statului român. Mi-e scârbă. Iar anticipatele... o dramă uriașă, pe cine sa alegi? Partidele clasice=dezastru absolut, partidele pro-putiniste="sovromizarea" Romaniei. De fapt nici nu mai avem partide politice, avem găști interlope care se luptă pentru putere.

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