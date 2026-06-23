Dominic Fritz, derapaj la adresa parlamentarilor români, după ce Guvernul Veștea a picat

Darău spune că Fritz a unit USR-ul. Foto: Agerpres

Dominic Fritz, liderul USR, a avut un derapaj la adresa parlamentarilor români, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat în Parlament.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România, i-a numit pe parlamentari „proști și fuduli“, pentru că „au încercat să convingă zile întregi că au voturile“, după care s-au umilit „în fața extremiștilor“.

„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani.

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Cei mai mulți dintre noi sunt sătui de nedreptate și este atât de ușor să cadă pradă unor vorbe frumoase. După șase ani ca primar al Timișoarei, știu sigur că este nevoie de echipă dacă vrem să facem dreptate. Nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară. Miniștrii USR au dovedit că se poate.

După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună.

Sunt mândru că, neclintit, USR a rămas consecvent față de valorile pentru care a primit încrederea cetățenilor. Ne vom lupta și în continuare pentru o Românie corectă, prosperă, europeană“, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.