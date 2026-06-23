PNL decide soarta liberalilor din „grupul Veștea“: Gheorghe Falcă, anunțul zilei

Premierul desemnat, Adrian Veștea. Sursa foto: Agerpres

Soarta liberalilor din așa-numitul „grup Veștea“, va fi decisă în primul Birou Permanent Național al PNL, anunță Gheorghe Falcă.

Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, afirmă că aplicarea unor sancţiuni, care pot merge până la excluderea din partid, pentru Adrian Veştea şi alţi membri, se va face în prima şedinţă a Biroului Permanent Naţional (BPN).

"În primul BPN încep procedurile de aplicare a sancţiunilor, conform Statutului PNL. Şedinţa ar putea avea loc chiar astăzi", a declarat marţi, pentru Agerpres, liderul liberal din Arad.

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El a precizat că BPN urmează să stabilească ce sancţiuni vor fi aplicate pentru cei care au participat la tentativa de instalare a Guvernului Veştea, fiind posibilă excluderea din partid.

"Astăzi, trădătorii sunt la vedere. Trădător nu este cel care are o altă opinie, trădător este cel care spune una şi face alta. Cel care cere încredere, dar lucrează împotriva propriilor colegi. Cel care pune interesul personal deasupra valorilor şi interesului comun. Fiecare îşi asumă locul şi alegerea făcută", a adăugat Gheorghe Falcă.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii: una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu.