Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare de ANAF: Consum de energie de 7 milioane de lei

Criptomonedă. Sursa foto: Magnific

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit în județul Satu Mare o fermă clandestină de criptomonede care funcționa în afara oricărei evidențe fiscale. Potrivit autorităților, activitatea se desfășura într-o clădire dezafectată și utiliza sute de echipamente specializate pentru producerea de active digitale. Controlul a fost demarat în urma unor analize de risc și a unor verificări operative care au indicat diferențe semnificative între activitatea desfășurată în locație și informațiile declarate către autoritățile fiscale.

La momentul controlului, inspectorii au identificat o infrastructură complexă destinată minării criptomonedelor, care funcționa în mod continuu și era echipată cu sisteme de răcire și instalații electrice dimensionate pentru consumuri foarte mari.

Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei.

Autoritățile susțin că acest nivel de consum este specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost declarate venituri și nu au fost raportate activități economice către autoritățile fiscale.

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Peste 400 de echipamente confiscate

În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au decis confiscarea întregii infrastructuri utilizate pentru producerea activelor digitale. Au fost ridicate 407 echipamente de minare a criptomonedelor, valoarea acestora fiind estimată la peste 2 milioane de lei.

Potrivit ANAF, activitatea era desfășurată de persoane care nu erau organizate conform prevederilor legale în vigoare și nu își îndeplineau obligațiile fiscale.

Inspectorii ANAF Antifraudă continuă cercetările pentru a stabili valoarea veniturilor care nu au fost declarate și cuantumul obligațiilor fiscale care ar fi fost evitate. Instituția precizează că, în funcție de concluziile controlului, pot fi dispuse măsuri suplimentare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă vor fi identificate elemente care pot constitui infracțiuni.

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ANAF: Veniturile din active virtuale trebuie declarate și impozitate

Reprezentanții ANAF subliniază că activitățile desfășurate în domeniul activelor digitale sunt supuse acelorași reguli fiscale ca orice altă activitate economică.

„Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligațiilor de declarare și fiscalizare ca orice altă activitate economică”, susține ANAF într-un comunicat de presă

Autoritățile fiscale anunță că vor continua controalele în domeniul criptomonedelor, pe fondul dezvoltării accelerate a acestui sector și al riscurilor privind ascunderea veniturilor și evitarea plății taxelor către stat.

Instituția transmite că acțiunile de combatere a evaziunii fiscale în zona activelor digitale vor continua și în perioada următoare. Inspectorii urmăresc identificarea structurilor economice care funcționează netransparent și care pot fi utilizate pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

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