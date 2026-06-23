”Asta a fost singura soluție”. Ce au discutat Nicușor Dan cu delegația UDMR. Kelemen Hunor: Au fost câteva întrebări

foto presidency/ Consultări cu UDMR la Palatul Cotroceni

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre culisele discuțiilor cu Nicușor Dan.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că au existat întrebări, în cadrul discuţiilor de la Cotroceni, legate de o posibilă sesiune extraordinară, cum şi când ar funcţiona - la început de iulie sau mai târziu.

Citește și: LIVE. Consultări la Cotroceni. Apar noi scenarii pentru viitorul Guvern: UDMR vine cu trei formule, minoritățile îl propun pe Victor Ponta / video

”Domnul preşedinte nu s-a exprimat. Ne-a ascultat şi a pus câteva întrebări. Au fost câteva întrebări legate şi de o posibilă sesiune extraordinară, cum ar funcţiona, când ar funcţiona, la început de iulie sau mai târziu. Şi aici, sigur, depinde de cine formează guvernul. Degeaba faci sesiune la începutul lunii iulie, dacă guvernul format nu are cu ce să vină în Parlament. Trebuie să laşi şi noului guvern două, trei săptămâni să vină cu acele proiecte pentru care trebuie să obţină votul Parlamentului în cazul în care nu poate să dea ordonanţe simple în perioada vacanţei parlamentare. Deci asta a fost singura discuţie. Nu s-a exprimat domnul preşedinte, n-am discutat de anticipate, n-am discutat de alte aspecte” a declarat Kelemen Hunor la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de premier, liderul UDMR a răspuns că, din punctul lui de vedere, nu ar fi o problemă.

”Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, nu ar fi o problemă, dar vă daţi seama că nu depinde de noi această variantă. Prima dată trebuie să stabilească partidele dacă vor un guvern cu o majoritate cât de cât, cel puţin până în februarie anul viitor, sau cineva doreşte să meargă singur sau într-un guvern minoritar. Nu ascund faptul că un guvern minoritar are şanse reale să meargă până în 2028”, a opinat el.