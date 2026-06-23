Eșecul Guvernului Veștea în Parlament: Ce urmează în România și care sunt riscurile pentru partitdele politice

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Respingerea Guvernului Veștea în Parlament duce la o criză politică prelungită, într-un moment în care economia României se află deja pe muchie de cuțit. Analistul politic Bogdan Chirieac explică de ce negocierile de culise au eșuat și care sunt șansele instalării unui guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit, marți, la Radio România Actualități, în emisiunea „Matinal“, moderată de Daniela Petrican și Cătălin Cîrnu, unde a vorbit despre motivele care au dus la respingerea Guvernului Veștea. De asemenea, a explicat care sunt scenariile posibile în perioada următoare.

„Pentru România nu e deloc un lucru bun ce s-a întâmplat luni, fiindcă ţara are nevoie de un guvern stabil, un guvern cu puteri depline, într-un moment extrem de dificil din toate punctele de vedere. Mai ales economic, România e pe muchie de cuţit.

Dacă vom fi retrogradaţi la categoria junk, atunci să te ţii, euro 10 lei. Dar, altminteri, constat multă, multă naivitate politică. Încercarea de a trece un guvern aşa cum, din nefericire, avea dreptate Ilie Bolojan, cu o majoritate netransparentă, nu e un lucru serios. Pe ce te bazai atunci când sperai că 233 de voturi vor merge către guvernul Veştea?

Către o trădare masivă în AUR? Doar asta se putea întâmpla. Deci de ce nu ai negociat cu AUR din timp, dacă aveai ceva de negociat? Dacă nu, trebuia să găseşti o altă formulă, fiindcă era evident că nu ai numărul de voturi necesar pentru a trece acest guvern, mai ales după ce UDMR a spus că nu va intra în sală, deşi şi cele 31 de voturi ale UDMR, dacă UDMR ar fi votat, tot n-ar fi fost suficiente pentru a obţine 233 de voturi. Deci, ne jucăm cu focul, ne jucăm cu ţara, ne jucăm cu politica, cu parlamentul şi aşa mai departe. Şi rău facem că se întâmplă asta“, a explicat Bogdan Chirieac la Radio România Actualități.

„George Simion a jucat ca un om politic matur“

Dincolo de instabilitatea politică din ultimele luni, România se confruntă și cu o degradare economică accentuată, potențată de tensiunile partinice. De aceea, potrivit lui Bogdan Chirieac, „instabilitatea politică este criminală pentru economia grav lovită a ţării noastre“.

„George Simion a jucat ca un om politic matur, l-a pus într-o situaţie-limită pe preşedintele Nicuşor Dan, şi acesta n-avea ce să facă, nu se putea prezenta la ultimatumul lui George Simion: Până la 21:30 te prezinţi, ieşi public şi spui că suntem... nu suntem extremişti, suntem patrioţi.

Aşa, ai invalidat o treime din parlament cu suveraniştii, că nu e doar AUR, care are puțin peste 20%, mai sunt şi ceilalţi, n-ai făcut o diferenţă între S.O.S. şi AUR sau POT, deci ai făcut foarte multe erori din acest punct de vedere. Parlamentul e fărâmițat. Măcar s-a întâmplat un lucru bun: a fost prima nominalizare, practic, tehnic. În realitate a fost a doua.

Următoarea nominalizare, probabil domnul Sorin Grindeanu, într-un guvern minoritar, ne va face să avem peste vară un guvern, dar acest guvern o să cadă şi el, probabil, până la sfârşitul acestui an. Această zonă de instabilitate politică este criminală pentru economia grav lovită a ţării noastre, să ştiţi. Măsurile lui Bolojan nu iartă“, a spus Bogdan Chirieac.

Soluția unui Guvern minoritar în România

Analistul politic a comentat și situația unui Guvern minoritar, dar a precizat că oricare va fi acesta, „măsurile pe care le va lua vor fi la fel de nepopulare“.

„Britanicii scriau, sau presa britanică, la un moment dat - România e campioana premierilor în ultimii 10 ani, nu că ar sta mai bine Marea Britanie, dar, până la urmă, varianta unui guvern minoritar e mai realistă decât formarea unei noi majorităţi parlamentare?“, a fost întrebat Bogdan Chirieac.

„În momentul acesta, Ilie Bolojan se consideră liderul suprem. El este liderul mişcării progresiste din România, i-a ieşit mişcarea absolut nedemocratică cu darea afară din PNL a celor care nu sunt de acord cu el, a schimbat statutul de o manieră discreţionară, statutul PNL, deci ne trebuie un guvern care să ia minimum de măsuri, şi acelea profund nepopulare.

Deci, dacă Sorin Grindeanu acceptă funcţia de premier, partidul său va avea în jur de 10%, fiindcă toată lumea se aşteaptă să se repare nedreptăţile făcute de Bolojan. Păi nu are cu ce, tehnic. Ce să măreşti pensiile şi salariile, când ţara e în recesiune şi se închid zeci de mii de firme private, iar şomajul în mediul privat a depășit 70.000 de oameni de la începutul anului. Deci măsurile pe care le ia viitorul guvern vor fi la fel de nepopulare, să fie foarte clar...

De data aceasta, vor fi şi motive reale pentru care se dă vina pe precedentul guvern. Dar cine va băga de seamă? După două luni de zile, se va da vina pe guvernul Grindeanu, dacă va fi Grindeanu, că a făcut şi a dres.“, a spus Chirieac la emisiunea „Matinal“ de la Radio România Actualități.

Guvern minoritar PNL-USR-UDMR

Potrivit lui Bogdan Chirieac, următoarea nominalizare de premier a lui Nicușor Dan va fi votată, pentru că, în caz contrar, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate și mulți parlamentari se tem că nu vor mai prinde locuri în legislativ.

„Doar dacă nu acceptă un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, am înţeles cu o altă personalitate decât Ilie Bolojan, deşi Ilie Bolojan poate fi nominalizat de preşedintele Nicuşor Dan acum pentru funcţia de premier. Deci se poate şi aşa, sunt cele două opţiuni, sau rupe pisica în două.

Preşedintele Dan numeşte pe cine crede domnia sa. Acea personalitate, în opinia mea, va fi votată, fiindcă altfel se ajunge la alegeri anticipate, iar la alegeri anticipate, doar AUR se simte confortabil. Niciun alt partid politic nu se simte confortabil în alegeri anticipate. Poate şi UDMR-ul“, a spus Bogdan Chirieac.

„Reformele asumate prin PNRR nu mai pot fi făcute“

„Reformele asumate prin PNRR nu mai pot fi făcute. Să credem că peste vară, cu administraţia în concediu, şi în 70 de zile facem ce n-am făcut în şase ani, e o copilărie, asta e politicianism ieftin. Cum a ieşit luni Ilie Bolojan să ne anunţe că a făcut şi a dres la PNRR, dând, din punct de vedere al imaginii, un mesaj puternic.

Adică în timp ce Parlamentul încerca să obţină voturi de prin colţuri, dânsul ieşea la Palatul Victoria şi ne anunţa că lucrează pentru ţară. Iar reformele politice, în treacăt fie spus, nu au avut loc. Eu n-am auzit să înceapă reforma administrativ-teritorială. N-am văzut să fie dați afară oameni din administraţie, deşi, între noi fie vorba, să dai oameni afară nu este reformă.

A, să eficientizezi, să pui criterii de performanţă, să scuteşti birocraţia, da, dar datul de oameni afară nu e reformă, sub nicio formă. Păi oamenii ăia s-au pregătit, au învăţat, mai ştiu câte ceva, renunţi la ei, cum renunţi la ei?“, a întrebat retoric analistul politic.

Alegerea primarilor în două tururi și reforma administrativ-teritorială

Bogdan Chirieac a amintit, de asemenea, de votul pentru alegerea primarilor în două tururi, în Senatul României, în urmă cu o lună, susținută de USR și AUR, dar respinsă de PSD și PNL. În acest context, Bogdan Chirieac l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că nu a demarat reforma administrativ-teritorială.

„Deci şi asta a picat (n.r. alegerea primarilor în două tururi), hai să fim serioşi. Deci reformă administrativ-teritorială să faci ca în Polonia, din 3.200 de localităţi să îţi rămână 700, şi acelea sustenabile şi cu asta basta. Da, este reformă. Dar nici nu a propus Bolojan aşa ceva“, a spus Bogdan Chirieac.

Premier de la Partidul Social Democrat

Bogdan Chirieac consideră că „PSD este partidul cel mai important, el a câştigat alegerile din 2024“ și „trebuie să încerce să facă un guvern“.

„Altă soluţie nu văd în acest moment, să ştiţi. PSD este partidul cel mai important. El a câştigat teoretic alegerile din 2024, trebuie să încerce să facă un guvern. Cu cine face guvernul? Cu AUR nu cred, fiindcă AUR nu a dat câştig de cauză Guvernului Veştea.

Va fi un guvern minoritar, agăţat, fără viaţă lungă, fără capacitate de a face cu adevărat reformă, dar măcar să gestioneze minimum, minimum de situaţie politică şi economică cu care România se confruntă în acest moment. Deci perspectivele sunt întunecate în orice situaţie, să ştiţi“, a spus Bogdan Chirieac.

De ce toată lumea evită AUR?

Întrebat „De ce fuge toată lumea de AUR?“, analistul politic a precizat că o etichetă, odată pusă, este greu de dezilipt. Totuși, Bogdan Chirieac a ținut să precizeze că, în Parlamentul European, AUR face parte din Grupul ECR.

„Le-au pus o etichetă de extremişti şi acum nu le mai pot dezlipi această etichetă, fiindcă vorbea domnul Cîrnu de presa britanică. Păi, dacă vă uitaţi, toată presa internaţională numeşte AUR partidul de extremă dreaptă. Toată presa internaţională! A intrat în computere partidul de extremă dreaptă, aşa cum a intrat AfD-ul în Germania sau alte partide politice în Europa.

Deci le-au pus eticheta, asta s-a întâmplat, asta a fost. Pe extremă dreaptă a câştigat Nicuşor alegerile de o manieră spectaculoasă în turul II al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, şi acum eticheta nu poate fi desprinsă, deşi gesturi de extremă dreaptă nu prea a făcut AUR.

Altminteri, ştiţi bine că şi la Bruxelles AUR e în grupul ECR - Conservatorii şi Reformatorii Europeni. Nu este în grupul extremei drepte. Dar asta e situaţia politică acum şi e greu de schimbat peste noapte“, a spus Bogdan Chirieac.

Nu în ultimul rând, analistul politic a mai precizat că toate aceste calcule politice făcute de partide sunt mai degrabă făcute pentru partide decât pentru țară.

„Dacă se suprapune şi cu interesul naţional al României câte ceva, atunci să fie primit, dar dacă nu, nu. Păi, ce s-a întâmplat aseară, în parlament, până la 12:00 noaptea, vi s-a părut că a fost în interesul României? Să te duci fără să discuţi, să discuţi în ultima clipă cu AUR, până atunci sperând la o înţelegere pe sub masă? Hai să fim serioşi! Cum pui România într-o astfel de situaţie?“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea „Matinal“ de la Radio România Actualități, moderată de Daniela Petrican și Cătălin Cîrnu.