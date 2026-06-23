La Tecuci, lucrările în infrastrucura medicală, în ritm susținut

Foto: Facebook Costel Fotea

A început instalarea sistemului inteligent de management al unității medicale, pentru un plus de confort și siguranță pentru pacienți, pe șantierul noului Spital din Tecuci.

"Zilnic, peste 70 de muncitori lucrează pe șantierul noului Spital din Tecuci la realizarea compartimentelor interioare și la montarea instalațiilor electrice, a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare (HVAC), precum și a rețelelor de alimentare cu apă și gaze medicale", precizează Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

"În paralel, a început instalarea sistemului inteligent de management al clădirii (BMS), care va integra și monitoriza principalele echipamente și instalații ale spitalului. Implementarea acestui sistem va contribui la creșterea siguranței în exploatare, la optimizarea consumului de energie și la asigurarea unui confort sporit atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți.

Noua unitate medicală – o investiție a Consiliului Județean Galați în valoare de 40 milioane de euro - va avea o suprafață desfășurată de 10.000 mp și va fi gata până la sfârșitul acestui an. Aici vor fi mutate 60% dintre secțiile actualului Spital Municipal "Anton Cincu", într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor pacienților.

Reconstruim din temelii sistemul de sănătate din Tecuci!" a precizat Costel Fotea.