Român arestat în Spania după ce a furat 139 de telefoane de la un festival din Barcelona. Prejudiciu de 150.000 de euro

Tânăr român arestat în Barcelona. Sursa foto: Pexels

Poliția spaniolă a reținut un tânăr de 25 de ani, acuzat că a furat 139 de telefoane mobile, în special iPhone-uri, de la un festival din Barcelona.

Poliția a arestat un român care este acuzat de furtul a 139 de telefoane mobile. Majoritatea dispozitivelor, care au o valoare totală de aproximativ 150.000 de euro, ar fi fost sustrase la festivalul Primavera Sound, desfășurat în primul weekend din iunie în Parcul Fòrum din Barcelona.

Arestul a avut loc chiar în momentul în care suspectul se afla în stația de autobuze Barcelona Nord, cea mai importantă din capitala catalană, pregătit să urce într-un autocar spre România.

Tânărul de 25 de ani, fără cazier în Spania, ar fi avut rolul de „curier”, adică o persoană plătită de rețele criminale pentru a transporta bunuri furate între orașe, potrivit informațiilor obținute de ElCaso.cat.

Bărbatul, prins în timpul vizitei Papei Leon în Spania

În cadrul unui dispozitiv special organizat cu ocazia vizitei Papei Leon al XIV-lea, între 9 și 10 iunie, o patrulă a Brigăzii Mobile – Poliția Transporturilor din cadrul Poliției Naționale a observat un bărbat cu un comportament suspect în stația Barcelona Nord, din districtul Eixample.

La apariția agenților, acesta a devenit agitat și a încercat să îi evite, fiind în cele din urmă oprit și legitimat.

În urma controlului, polițiștii au descoperit asupra lui 139 de telefoane mobile, majoritatea iPhone-uri. Valoarea totală a bunurilor se ridică la aproximativ 150.000 de euro, motiv pentru care bărbatul a fost arestat, fiind acuzat de furt calificat și tăinuire.

Ancheta a stabilit că telefoanele ar fi fost furate în mare parte în timpul festivalului Primavera Sound din Barcelona, eveniment muzical de referință la nivel internațional, desfășurat între 3 și 5 iunie.

Poliția a confirmat că suspectul intenționa să se urce într-un autocar cu destinația România.

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