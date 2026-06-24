Accident feroviar în Vaslui: Un TIR a fost lovit de un tren

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Miercuri dimineață, la Tutova, a avut loc un accident între un tren și un TIR.

Un accident în care au fost implicate trenul InterRegio IR 1660 şi un autotren a avut loc, miercuri dimineaţă, la Tutova, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

În urma impactului, şoferul TIR-ului a suferit multiple traumatisme, iar în rândul călătorilor din tren nu au existat victime.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare şi un echipaj de prim-ajutor, iar la intervenţie a participat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

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Călătorii aflați în tren nu au fost răniți



"În urma accidentului, nu s-au înregistrat victime în rândul călătorilor aflaţi în tren. Şoferul autotrenului a fost preluat de echipajul EPA (echipajul de prim ajutor - n.r.), fiind conştient şi cooperant, însă prezentând multiple traumatisme", arată sursa citată.

Potrivit ISU, a fost luată legătura cu Regionala CFR, iar garnitura de tren va fi preluată de o altă locomotivă pentru continuarea călătoriei.

Poliţiştii au demarat verificări pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.