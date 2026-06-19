Cât au costat apartamentele în Ajustorului Park Residence

Ajustorului Park Residence

Ansamblul rezidențial Ajustorului Residence a ajuns în atenția publică după ce numele dezvoltatorului a apărut în ancheta DNA care îl vizează pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție instrumentat de DNA.



Anchetatorii spun că, în perioada în care conducea administrația locală, acesta ar fi beneficiat de servicii de consultanță electorală și promovare din partea a trei oameni de afaceri, în schimbul sprijinirii demersurilor administrative necesare dezvoltării unui proiect imobiliar în Sectorul 6.

La data de 26 februarie 2026, Primăria Sectorului 6 a eliberat către Safe Home Invest SRL o autorizație de construire pentru amenajarea unei parcări cu trei niveluri, subsol, parter și etaj, destinată ansamblului rezidențial Ajustorului Park Residence. Potrivit informațiilor disponibile, acesta este singurul document de urbanism emis pe numele societății după ce procurorii au anunțat deschiderea anchetei.

Safe Home Invest SRL este societatea implicată în ancheta DNA. Compania este deținută în cote egale de trei cetățeni români de origine iordaniană: Moh D. Nabeel Kh. A., Moh D. Moh și Yuan Ștefan, persoane care corespund inițialelor M.N.K.A., M.M. și S.I. menționate în comunicatul procurorilor.

Apartamentele costă 170.000 de euro. S-au vândut aproape toate

Dincolo de dosarul de corupție și de acuzațiile formulate de procurori, mii de oameni locuiesc deja în complexul din vestul Capitalei. Aproape toate apartamentele s-au vândut imediat. Mai sunt doar câteva. De exemplu, un apartament cu trei camere ajunge la 170.000 de euro.

Mai exact, un apartament cu o suprafață utilă de 66,62 metri pătrați și un balcon de 14,83 metri pătrați, disponibil în cadrul ansamblului Ajustorului Residence, este listat la prețul de 141.000 de euro, la care se adaugă TVA. Locuința are o suprafață utilă totală de 81,45 metri pătrați și o suprafață construită de 84,47 metri pătrați. Calculat cu TVA, prețul final ajunge la 170.000 de euro.

Cea mai accesibilă locuință disponibilă în ansamblul rezidențial este o garsonieră cu o suprafață utilă de 33,19 metri pătrați și un balcon de 3,43 metri pătrați. Suprafața utilă totală ajunge la 36,62 metri pătrați, iar prețul de listă este de 64.000 de euro, la care se adaugă TVA.

Un apartament cu o suprafață utilă de 45,95 metri pătrați și o suprafață construită de 59,86 metri pătrați este scos la vânzare în cadrul ansamblului rezidențial la prețul de 77.389 de euro, la care se adaugă TVA.

Astfel, în cazul aplicării cotei standard de TVA de 19%, prețul final ajunge la aproximativ 92.093 de euro. Dacă locuința beneficiază de cota redusă de TVA de 9%, cumpărătorul ar plăti aproximativ 84.354 de euro.

Pe lângă prețul apartamentului, cumpărătorii trebuie să ia în calcul și costul unui loc de parcare. În cadrul ansamblului rezidențial, locurile de parcare subterane sunt disponibile la prețul de 12.202 euro, cu TVA inclus, în timp ce un loc de parcare suprateran costă 10.168 euro, cu TVA inclus.

Pentru blocurile A, B și C, locurile de parcare de la nivelul subsolului S1, care au fost comercializate la prețul de 12.000 de euro cu TVA inclus, au fost deja vândute. În schimb, pentru blocurile D, E și F mai sunt disponibile locuri de parcare la același nivel.

VEZI ȘI: Cu luni înainte de ancheta DNA, Ciprian Ciucu a fost întrebat la DC News despre zona Ajustorului. Cum arată parcarea luată în vizor de DNA / video + foto

