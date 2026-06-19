Cu luni înainte de ancheta DNA, Ciprian Ciucu a fost întrebat la DC News despre zona Ajustorului. Cum arată parcarea luată în vizor de DNA / video + foto

Anca Murgoci și Ciprian Ciucu, la DC News

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție instrumentat de DNA.

Anchetatorii spun că, în perioada în care conducea administrația locală, acesta ar fi beneficiat de servicii de consultanță electorală și promovare din partea a trei oameni de afaceri, în schimbul sprijinirii demersurilor administrative necesare dezvoltării unui proiect imobiliar în Sectorul 6.

La data de 26 februarie 2026, Primăria Sectorului 6 a eliberat către Safe Home Invest SRL o autorizație de construire pentru amenajarea unei parcări cu trei niveluri, subsol, parter și etaj, destinată ansamblului rezidențial Ajustorului Park Residence. Potrivit informațiilor disponibile, acesta este singurul document de urbanism emis pe numele societății după ce procurorii au anunțat deschiderea anchetei.

Safe Home Invest SRL este societatea implicată în ancheta DNA. Compania este deținută în cote egale de trei cetățeni români de origine iordaniană: Moh D. Nabeel Kh. A., Moh D. Moh și Yuan Ștefan, persoane care corespund inițialelor M.N.K.A., M.M. și S.I. menționate în comunicatul procurorilor.

În campania electorală, fără să știm că subiectul va exploda, am făcut o referire la complexul Ajustorului Park Residence într-un interviu cu Ciprian Ciucu la DC News. A fost singurul interviu pe care nu l-a distribuit pe pagina sa de Facebook. În rest, la orice media la care mergea, distribuia emisiunea. Întrebarea nu avea legătură cu subiectul care a bubuit ieri la DNA, ci cu faptul că, în mandatul său, Ajustorului Park Residence (și alte blocuri din zonă) au fost conectate foarte bine la metrou, având linie specială de autobuz.

Iată dialogul de la DC News:

Anca Murgoci: Bună ziua, bine v-am regăsit la interviurile DC News. Eu sunt Anca Murgoci și astăzi, alături de Bogdan Chirieac, îl avem invitat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și, poate, viitorul primar al Bucureștiului. Și, cum îmi place mie să spun despre el, este primarul care a adus metroul mai aproape de bucureșteni. De exemplu, în zona Ajustorului (n.r. - Ajustorului Park Residence) a fost introdusă o linie specială de autobuz, astfel încât distanța până la metrou, care înainte era parcursă în aproximativ 20 de minute, poate fi făcută acum în doar 3 minute. Dacă chemăm și liftul, ajungem la 5 minute, e adevărat. Aș începe chiar de aici, pentru că ați făcut o adevărată minune. Multă lume nu era mulțumită de această distanță. În imobiliare nu poți schimba amplasarea, dar dumneavoastră ați reușit să schimbați percepția asupra distanței.

Ciprian Ciucu: Da, printr-o colaborare foarte apropiată cu Primăria Capitalei, pentru că transportul public, așa cum se știe, este în responsabilitatea acesteia. De asemenea, acolo unde am construit străzi noi și bulevarde noi, am colaborat pentru amenajarea stațiilor STB necesare, astfel încât cetățenii să poată urca și coborî în condiții bune. Orașul se dezvoltă și este normal ca rețeaua de transport public să acopere cât mai bine.

Anca Murgoci: Un alt lucru de remarcat este faptul că traficul nu s-a aglomerat. Unii spuneau că, dacă se introduce o linie specială de autobuz, șoferii vor fi nemulțumiți. Culmea, de data aceasta s-a întâmplat exact invers. Vreau să vă întreb dacă, în cazul în care veți deveni primarul Bucureștiului, ați dori să extindeți astfel de soluții și în alte zone ale Capitalei.

Vedeți aici momentul:

Iată imagini cu parcarea „controlată” astăzi de DNA: