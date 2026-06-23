Când poți vedea pe cer „Luna căpșună” în iunie. Ce este, de fapt, acest fenomen

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„Luna căpșună” va lumina în curând cerul nopții, dar ce înseamnă, de fapt, acest fenomen?

„Luna căpșună” va putea fi observată și în România, însă ce înseamnă, de fapt, acest fenomen și care e originea numelui său?

Originea numelui „Luna căpșună”

„Luna căpșună” este denumirea populară pentru luna plină din luna iunie, respectiv prima Lună Plină a verii astronomice, care are loc după solstițiul de vară, care a fost duminică, 21 iunie 2026.

Chiar dacă poartă acest nume, Luna din iunie nu va avea o nuanță roșiatică, scrie USA Today. Denumirea de „Luna Căpșună” vine de la faptul că, în această perioadă a anului sunt gata de cules primele căpșuni ale anului.

Numele Lunilor pline și noi au fost menționat tradițional pentru a marca trecerea anotimpurilor. „Luna căpșună” își are originea în triburile native americane Algonquian din nord-estul Statelor Unite ale Americii, dar și în culturile Ojibwe, Dakota și Lakota.

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Când poți vedea pe cer „Luna căpșună”

„Luna căpșună” va atinge punctul maxim de vizibilitate în noaptea de luni, 29 iunie 2026, spre marți, 30 iunie, la ora 02:57 (n.red. ora României). De asemenea, ea va părea plină și spectaculoasă cu câteva zile înainte și după momentul respectiv.

„Luna căpșună” mai este cunoscută și sub alte nume, rprecum Luna Căpșunilor coapte, Luna înfloririi, Luna porumbului verde, denumiri care provin din tradițiile popoarelor native americane, ale coloniștilor europeni și din alte culturi ce au denumit fazele Lunii în funcție de anotimpuri.

Chiar dacă momentul maxim are loc înainte de apusul Soarelui, în anumite regiuni luna va părea în continuare plină și strălucitoare pe parcursul nopții, dacă cerul este cât mai senin. Astfel, este recomandat să verificați prognoza meteo locală.