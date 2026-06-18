Dr. Bogdan Marinescu a murit. Povestea nașterii care a intrat în Cartea Recordurilor

Profesorul Bogdan Marinescu, medicul considerat „tatăl fertilizării in vitro” în România, a murit, lăsând în urmă o carieră care a schimbat destinul a mii de familii.

Printre cele mai cunoscute cazuri coordonate de acesta se numără nașterea Elizei Maria, fiica Adrianei Iliescu, care în ianuarie 2005 a devenit, la vârsta de 66 de ani, cea mai în vârstă mamă din lume și a intrat în Cartea Recordurilor.

Bogdan Marinescu, medicul care a făcut posibil unul dintre cele mai controversate și cunoscute cazuri din medicina românească

Lumea medicală din România este în doliu după moartea profesorului Bogdan Marinescu, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în obstetrică-ginecologie și reproducere umană asistată.

Numele său a rămas legat de numeroase premiere medicale, însă pentru publicul larg el va fi asociat mereu cu cazul Adrianei Iliescu, femeia care, în anul 2005, a devenit mamă la vârsta de 66 de ani, stabilind la acea vreme un record care a atras atenția întregii lumi.

Nașterea care a intrat în Cartea Recordurilor

În ianuarie 2005, Adriana Iliescu a adus pe lume o fetiță, Eliza Maria, după nouă ani de tratamente și încercări de a avea un copil. Sarcina a fost una gemelară, însă una dintre fetițe s-a născut fără viață. Eliza Maria, care cântărea aproximativ 1,4 kilograme la naștere, a fost internată în secția de terapie intensivă neonatală, în timp ce medicii anunțau că atât copilul, cât și mama se află într-o stare bună.

La vremea respectivă, cazul a stârnit dezbateri intense în România și în străinătate. Mulți au pus sub semnul întrebării oportunitatea unei sarcini la o vârstă atât de înaintată, în timp ce alții au considerat că este vorba despre dreptul unei femei de a deveni mamă.

Profesorul Bogdan Marinescu, medicul care a coordonat procedura de reproducere asistată, și-a apărat atunci decizia, explicând că starea de sănătate a Adrianei Iliescu permitea susținerea unei sarcini și a unei nașteri.

„Mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă”

Adriana Iliescu declara înainte de naștere că și-a dorit întotdeauna un copil și că nu reușise niciodată să rămână însărcinată pe cale naturală. Ea se arăta optimistă în privința viitorului, spunând că provine dintr-o familie longevivă și că este pregătită pentru rolul de mamă.

Cazul a devenit rapid subiect de presă internațională și a fost prezentat drept una dintre cele mai spectaculoase reușite ale medicinei reproductive moderne. Pentru Bogdan Marinescu, episodul a reprezentat unul dintre momentele definitorii ale unei cariere dedicate fertilității și sănătății femeii.

Moștenirea lăsată medicinei reproductive din România

Prin activitatea sa medicală și universitară, profesorul Bogdan Marinescu a contribuit la dezvoltarea medicinei reproductive în România și a rămas una dintre figurile importante ale obstetricii și ginecologiei românești.