Aeroporturile din Roma amenință că vor suspenda noul sistem european de control al pașapoartelor / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Saelanlerez

Directorul aeroporturilor din Roma afirmă că singura modalitate de a evita haosul din perioada de vârf a călătoriilor este ca pasagerii din afara Uniunii Europene să fie exceptați de la noul sistem de intrare și ieșire.

Aeroporturile din Roma vor trebui să suspende noul sistem digital de control al frontierelor Uniunii Europene pentru cetățenii din afara UE, pentru a evita un „dezastru” în lunile de vară, când sezonul turistic atinge vârful, potrivit directorului companiei aeroportuare, notează The Guardian.

Marco Troncone a declarat că permiterea pasagerilor să ocolească sistemul de intrare-ieșire biometric (EES) este singura soluție pentru a evita haosul din perioada estivală, în contextul avertismentelor venite și din partea altor oficiali aeroportuari europeni.

Cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în UE, în cadrul unui nou sistem conceput pentru controlul frontierelor blocului comunitar. Sistemul a fost introdus inițial în octombrie anul trecut și implementat complet la mijlocul lunii aprilie, după mai multe întârzieri. Sistemul EES a fost afectat de probleme tehnice, ceea ce a dus la cozi lungi pentru pasageri chiar înainte de sezonul de vârf, iar unele persoane au ratat zboruri.

„Suntem foarte îngrijorați pentru vară”, a declarat Troncone, directorul executiv al Aeroporti di Roma, compania care operează aeroportul Fiumicino și aeroportul mai mic Ciampino, pentru Financial Times.

Pe o scară de la 1 la 10, Troncone a spus că nivelul îngrijorării sale este acum „opt sau nouă”. El a adăugat: „Procesul se dovedește a fi incompatibil cu volumele de vârf pe care le vom înregistra. Deci singura soluție este să deschidem supapa. Nu există nicio posibilitate să realizăm 100% din înregistrări”.

Președintele ACI Europe: Guvernele statelor UE trebuie să decidă dacă suspendă sistemul, nu aeroporturile

Călătorii britanici au întâmpinat întârzieri semnificative în unele țări, iar poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover în luna mai. Grecia a renunțat la o promisiune anterioară de a scuti turiștii britanici de controalele biometrice până în septembrie.

Pasagerii care au fost deja înregistrați în sistemul EES și ar trebui să poată evita cozile sunt adesea obligați să repete procedura.

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, o organizație europeană a aeroporturilor, a declarat pentru BBC că guvernele statelor UE trebuie să decidă dacă suspendă sistemul, nu aeroporturile. El a spus că politicienii ar trebui „să înceteze să pretindă că EES funcționează perfect. Nu este așa”.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a invocat „flexibilitatea integrată” a sistemului, care ar permite suspendarea unor funcții. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că timpii de așteptare ar putea ajunge la șase ore în unele aeroporturi în timpul verii și că deja s-au înregistrat întârzieri de până la trei ore și jumătate în perioadele de vârf.

„La două luni de la lansare, sistemul produce cozi lungi, zboruri ratate și îngrijorare tot mai mare în industria de transport”, a transmis IATA săptămâna trecută.

Uku Särekanno, director adjunct executiv al agenției europene pentru frontieră Frontex, a declarat la un eveniment din Londra că situația s-ar putea să nu se stabilizeze timp de doi ani.