Muzeele aflate  în administrarea Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, închise pentru deratizare și dezinsecție

Reprezentanții Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, anunță că în perioada 26 - 29 iunie, accesul vizitatorilor este restricționat pentru o acțiune de deratizare și dezinsecție.
Astfel, în zilele de vineri, 26.06.2026 și luni, 29.06.2026, în muzeele din cadrul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște se vor efectua ample acțiuni de dezinsecție și deratizare pentru protejarea patrimoniului.
Așadar, muzeele vor fi închise, pe rând, câte o zi, după cum urmează:
Vineri, 26.06.2026
Ansamblul Brâncovenesc Potlogi
Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele,
Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa
Muzeul Etnografic ”Dumitru Ulieru” Pietroşiţa
Casa Memorială ”Ion Luca Caragiale”, Localitatea: I.L. Caragiale,
Luni, 29.06.2026
Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Târgovişte
Muzeul de Istorie, Târgovişte
Muzeul de Artă, Târgovişte
Muzeul Tiparului şi al Cărţii Româneşti Vechi, Târgovişte
Casa – atelier Gheorghe Petraşcu, Târgovişte
Muzeul ”Vasile Blendea”, Târgovişte
Ansamblul Monumental ”Curtea Domnească”, Târgovişte
Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Târgovişte
Muzeul „Casa Romanţei”, Târgovişte
Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene- Școala de Cavalerie
Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create, a anunțat instituția dâmbovițeană.