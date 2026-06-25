Muzeele aflate  în administrarea Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, închise pentru deratizare și dezinsecție

Reprezentanții Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, anunță că în perioada 26 - 29 iunie, accesul vizitatorilor este restricționat pentru o acțiune de deratizare și dezinsecție.

Astfel, în zilele de vineri, 26.06.2026 și luni, 29.06.2026, în muzeele din cadrul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște se vor efectua ample acțiuni de dezinsecție și deratizare pentru protejarea patrimoniului.

Așadar, muzeele vor fi închise, pe rând, câte o zi, după cum urmează:

Vineri, 26.06.2026

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi

Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele,

Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa

Muzeul Etnografic ”Dumitru Ulieru” Pietroşiţa

Casa Memorială ”Ion Luca Caragiale”, Localitatea: I.L. Caragiale,

Luni, 29.06.2026

Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Târgovişte

Muzeul de Istorie, Târgovişte

Muzeul de Artă, Târgovişte

Muzeul Tiparului şi al Cărţii Româneşti Vechi, Târgovişte

Casa – atelier Gheorghe Petraşcu, Târgovişte

Muzeul ”Vasile Blendea”, Târgovişte

Ansamblul Monumental ”Curtea Domnească”, Târgovişte

Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Târgovişte

Muzeul „Casa Romanţei”, Târgovişte

Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene- Școala de Cavalerie

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create, a anunțat instituția dâmbovițeană.