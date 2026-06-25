„Nu s-a ajuns la niciun acord”. Rubio dezvăluie că Trump nu a încheiat o înțelegere cu Putin în Alaska privind Ucraina

Summitul Alaska SUA-Rusia August 2025. Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că nu a existat niciun acord între Donald Trump și Vladimir Putin în urma întâlnirii din Alaska privind Ucraina, precizând că discuțiile au rămas la stadiul de propuneri.

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat joi că presupusele „înțelegeri” dintre Vladimir Putin și Donald Trump, despre care oficiali ruși au vorbit în mod repetat în legătură cu întâlnirea de la Anchorage, nu au existat în realitate. Potrivit acestuia, discuțiile din Alaska nu s-au concretizat în niciun acord, ci au rămas la stadiul de „propuneri”.

Rubio a precizat că întâlnirea din august anul trecut, desfășurată în Alaska și considerată prima întrevedere directă dintre cei doi lideri după declanșarea războiului din Ucraina, nu a produs niciun document sau înțelegere oficială. „Nu a existat niciun acord în Alaska. A existat doar o propunere, dar nu s-a ajuns la niciun acord”, a declarat el. Oficialul american a adăugat că Washingtonul rămâne dispus să joace un rol constructiv în soluționarea conflictului din Ucraina, dacă situația o va impune, subliniind că această abordare a fost urmărită de Donald Trump în ultimul an și jumătate.

Putin voia ca Trump să cedeze integral Donbasul, inclusiv regiunea Donețk

În paralel, surse citate de Bloomberg au susținut că Vladimir Putin ar fi presupus că Donald Trump ar putea accepta ideea ca Ucraina să cedeze integral Donbasul, inclusiv regiunea Donețk, unde forțele ruse controlează în prezent aproximativ 80% din teritoriu.

De asemenea, The Washington Post a relatat, pe baza unor surse, că în cadrul discuțiilor de la Anchorage liderul rus ar fi cerut transferul tuturor celor patru regiuni ucrainene anexate de Moscova în 2022 sub control rusesc, reducând ulterior pretențiile și arătând, potrivit acelorași informații, disponibilitate pentru posibile ajustări teritoriale în Zaporijia și Herson.

Discuții despre un posibil „schimb de teritorii”

La reuniunea sa anuală din decembrie 2025, Vladimir Putin le-ar fi transmis unor oameni de afaceri ruși că este deschis ideii unui „schimb de teritorii”, însă a susținut că întregul Donbas aparține Rusiei, potrivit unor surse citate de Kommersant. Liderul de la Kremlin s-ar fi arătat nemulțumit că, în opinia sa, Statele Unite ar fi renunțat la înțelegeri sub presiunea statelor europene.

Ulterior, marți, 23 iunie, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a comentat și el întâlnirea de la Anchorage, sugerând că aceasta ar fi putut avea o componentă tactică legată de evoluția conflictului.

„Nici măcar nu vreau să bănuiesc că Alaska, la fel ca acțiunile europene, a fost concepută pentru a câștiga timp pentru ca regimul de la Kiev să se înarmeze; nici nu vreau să mă gândesc la asta. Dar, în realitate, așa s-a întâmplat”, a spus Lavrov.

Acesta a mai afirmat că Rusia nu mai consideră Statele Unite un „mediator obiectiv” și acuză o intensificare a presiunilor sancțiunilor occidentale asupra Moscovei, potrivit Moscow Times.

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