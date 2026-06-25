Alertă alimentară: Produs retras de Ferrero România din Kaufland și Lidl. Avertismentul ANSVSA

Foto Facebook ANSVSA - Un lot de Nutella Croissant, retras de Ferrero România din Kaufland și Lidl.

Ferrero România retrage voluntar de pe piaţă un lot de Nutella Croissant (produs congelat), ca măsură de precauţie, din cauza unui posibil risc de prezenţă a unui corp străin - un fragment de metal, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Ferrero România retrage voluntar de pe piaţă un lot de Nutella Croissant (produs congelat), ca măsură de precauţie. Este vorba despre un posibil risc de prezenţă a unui corp străin - un fragment de metal, a transmis joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pe pagina sa de Facebook.

Lotul de Nutella Croissant congelat vizat de suspiciuni

Este vorba despre un lot de Nutella Croissant - congelat, producător Fresystem S.p.A., Italia, Lot de producţie L126Z39, Cod EAN: 8000500413654, cu data expirării 6 mai 2027. Produsul este comercializat în Lidl şi Kaufland.

"Doar acest lot este vizat. Niciun alt lot nu este afectat", precizează ANSVSA.

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Reprezentanţii autorităţii le recomandă celor care au achiziţionat produsul să îl returneze şi să solicite banii înapoi, până la data de 15 iulie 2026, sau să îl distrugă.

"Potrivit Ferrero România, nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate. Retragerea s-a făcut preventiv, ca aplicare a propriei politici de siguranţă alimentară", se subliniază în anunţul ANSVSA.

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