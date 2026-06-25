Salvare miraculoasă în Venezuela. Doi copii, scoși în viață de sub dărâmături

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Echipele de intervenție din Venezuela au reușit să salveze doi copii prinși sub dărâmături după seismele puternice care au lovit țara, într-un context în care operațiunile de căutare continuă în zonele afectate.

Echipele de salvare din Venezuela sunt implicate într-o cursă contra cronometru în tentativa lor de a găsi supravieţuitori după dezastrul provocat de două seisme puternice care s-au produs la scurt timp unul după celălalt în noaptea de miercuri spre joi, informează DPA.

Echipele de intervenţie au reuşit deja să salveze zeci de persoane în viaţă de sub dărâmături, printre care şi doi copii răniţi din statul La Guaira. Mama lor este în continuare dată dispărută, potrivit relatărilor difuzate de posturile locale de televiziune.

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 şi de 7,5, s-au produs miercuri, în jurul orei locale 18:04 (22:04 GMT), la un interval de doar 39 de secunde unul după celălalt, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala ţării, Caracas, potrivit datelor furnizate de Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).

Rude şi vecini aplaudau în timp ce oamenii erau scoşi de sub dărâmături

Imaginile difuzate la televiziune au arătat rude şi vecini aplaudând în timp ce oamenii erau scoşi de sub dărâmăturile clădirilor prăbuşite.

Cel puţin 164 de persoane au murit în urma cutremurelor şi aproape 1.000 au fost rănite, potrivit datelor oficiale, deşi se preconizează că numărul victimelor va creşte, întrucât multe persoane sunt încă date dispărute.

Cel puţin 42 de clădiri cu mai multe etaje s-au prăbuşit în La Guaira, pe ţărmul Mării Caraibilor, potrivit postului de televiziune Globovision, şi încă aproximativ alte 10 clădiri în Caracas.

Oficialii din această ţară se tem că multe persoane sunt blocate sub dărâmături, pe fondul distrugerilor pe scară largă din La Guaira, oraşul care găzduieşte principalul aeroport internaţional şi principalul port maritim din Venezuela.

Nevoie de excavatoare pentru operaţiunile de salvare

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a făcut apel la sectorul privat să pună la dispoziţie excavatoare, de care guvernul are urgent nevoie pentru operaţiunile de salvare. Ea a precizat că echipe de căutare şi salvare din străinătate se îndreaptă spre Venezuela pentru a ajuta la localizarea persoanelor îngropate sub dărâmături.

Biroul ONU pentru Coordonarea Chestiunilor Umanitare (OCHA) contribuie la facilitarea desfăşurării echipelor internaţionale de salvare, a declarat Tom Fletcher, coordonatorul ONU pentru ajutorul de urgenţă.

"Echipa noastră din Venezuela colaborează îndeaproape cu autorităţile pentru a stabili priorităţile", a adăugat el.

Se depun eforturi pentru a evalua ce tip de asistenţă este necesară în regim de urgenţă. Chiar şi înainte de cele două cutremure, aproape 8 milioane de persoane din Venezuela depindeau de ajutorul umanitar.

Cutremurul cu magnitudinea 7,5 a fost cel mai puternic care a lovit ţara din 1900 încoace, a precizat USGS, conform Agerpres.

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