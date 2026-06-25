Un consilier USR vrea să facă cimitirul din Sibiu...parc

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Un consilier USR propune plantarea mai multor copaci în Cimitirul Municipal Sibiu, după modelul cimitirelor din străinătate, astfel încât acesta să devină treptat un „fel de parc urban”.

Consilierul USR Diana Mureşan a propus, în şedinţa de joi a Consiliului Local Sibiu, ca primăria să planteze mai mulţi copaci în Cimitirul Municipal, după modelul Cimitirului Evanghelic şi al unor cimitire din străinătate, pentru ca acesta să devină în timp "un fel de parc".

"În Cimitirul Evanghelic, în ultimii 20-30 de ani, anual s-au plantat copaci. E o zonă plăcută, cu multă umbră. Propunerea mea este să avem în vedere la următoarele plantări din toamnă, să plantăm şi în Cimitirul Municipal mai mulţi copaci şi să creăm un fel de parc. În străinătate, ca turist, îmi place să merg şi în cimitire, fiindcă sunt adevărate parcuri urbane. În următorii ani poate vom avea în vedere plantarea de copaci", a declarat Diana Mureşan.

Primăria Sibiu şi-a asumat în ultimii ani extinderea suprafeţelor verzi

Propunerea vine în contextul în care Primăria Sibiu şi-a asumat în ultimii ani extinderea suprafeţelor verzi şi creşterea numărului de arbori plantaţi în oraş.

Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în pregătire prevede amenajarea a două noi coridoare verzi în cartierele Vasile Aaron şi Tineretului, investiţie de 56,3 milioane de lei, din care 36,1 milioane de lei reprezintă finanţare europeană nerambursabilă, potrivit unui comunicat de presă din luna martie a acestui an.

Prin acest proiect vor fi amenajate 7,38 hectare de spaţii verzi şi vor fi plantaţi 838 de arbori, alături de mii de arbuşti şi plante perene, conform Agerpres.

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