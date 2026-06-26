LOTO: Un român a câștigat aproape 525.000 de lei la Noroc

Un jucător al Loteriei Române a câștigat aproape 525.000 de lei la tragerea Noroc de joi, după ce a jucat biletul online, pe platforma joaca.loto.ro.

Potrivit Loteriei Române, premiul a fost obținut la categoria N+3 și are o valoare de 524.456,80 lei.

La tragerea Loto 5/40, un alt participant a câștigat 98.931,50 lei la categoria a II-a. Biletul norocos a fost validat la o agenție loto din localitatea Moldovița, județul Suceava.

În total, la extragerile organizate joi, Loteria Română a acordat 20.620 de premii, în valoare cumulată de peste 2,3 milioane de lei.

Report de peste 35,5 milioane de lei la Loto 6/49

Duminică vor avea loc noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 35,59 milioane de lei, echivalentul a peste 6,80 milioane de euro.

La jocul Noroc este disponibil un report cumulat de peste 6,93 milioane de lei, adică peste 1,32 milioane de euro.

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Ce sume pot fi câștigate la Joker, Noroc Plus și Super Noroc

La Joker, categoria I pune în joc un report de peste 831.900 de lei. La categoria a II-a, reportul depășește 171.400 de lei, iar la categoria a III-a este de peste 80.900 de lei.

La Noroc Plus, reportul de la categoria I este mai mare de 335.300 de lei.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 66.900 de lei, iar la Super Noroc reportul cumulat a ajuns la peste 290.300 de lei.