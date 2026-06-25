Concluziile lui Sorin Grindeanu, după negocierile pentru Guvern. Confirmă că discuțiile s-au blocat

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi seară că „se fac primii pași pentru un nou Guvern”, în cursul zilei de astăzi convenind, cu „o parte dintre liderii” celorlalte partide, principiile generale ale unui acord politic. Totodată, Grindeanu a avut și un mesaj pentru USR, după ce președintele Dominic Fritz a spus că nu susține un guvern minoritar PSD.

„Se fac primii paşi pentru un nou Guvern”, a transmis joi seară președintele PSD Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că a convenit, „cu o parte dintre liderii politici”, principiile generale ale viitorului acord politic care va sta la baza formării noului guvern minoritar. Acestea sunt legate de „țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE”, a mai spus Grindeanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu către USR: Dacă nu vor să fie parte a soluției, atunci - cu siguranță - se poate și fără ei!

Acesta și-a continuat mesajul cu o remarcă la adresa USR, al cărui președinte a declarat, tot în această seară, că partidul „nu susține un guvern monocolor PSD”. Grindeanu a confirmat, astfel, că discuțiile de astăzi dintre partide au ajuns, din nou, la un blocaj.

„Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating. Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile.

Blochează toată țara de 'dragul românilor' şi se 'sacrifică' zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei!”, a mai spus Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe rețelele de socializare.

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