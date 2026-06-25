Gigi Becali apreciază „harisma” lui Nicușor Dan: Mai zice cu mâinile, mai face cu mâinile așa... Taca-taca

Gigi Becali, deputat neafiliat. Sursa foto: Agerpres

Deși nu i-au plăcut cele două desemnări pentru funcția de prim-ministru ale lui Nicușor Dan, deputatul Gigi Becali a punctat principala calitate a președintelui, dar și ce caracteristici le lipseau celor doi premieri propuși de Palatul Cotroceni.

Deputatul neafiliat Gigi Becali a criticat desemnările de premier ale lui Nicușor Dan, spunând că nici Eugen Tomac, nici Adrian Veștea „nu aveau alură” de prim-ministru.

Deși variantele de premier ale președintelui nu au fost pe placul omului de afaceri, Nicușor Dan, pe de altă parte, „are harismă”, potrivit lui Gigi Becali. Latifundiarul a mai adăugat că, dacă la Palatul Victoria venea una dintre cele două opțiuni ale lui Nicușor Dan, „ne făceam de râs”.

Tomac și Veștea n-au fost pe placul lui Gigi Becali

„Ce să faci cu (n.r. Adrian) Veștea, mă?! Într-un fel e bine (n.r. că nu a fost învestit Guvernul)... Mai suferim noi economic puțin, dar n-avea alură, mă! N-avea har, n-avea față de prim-ministru! Se ducea pe-acolo, ne făceam de râs. (n.r. Eugen) Tomac ăla și el, băiat bun, super băiat, dar ne făceam iar de râs...

Nicușor nici el, dar el are harismă! Mai face cu mâinile așa, are harismă! Nu este vreun mare bărbat, să zici.. cutare, dar are el așa ceva, începe să-ți placă de el! Mai zice cu mâinile, mai face cu mâinile așa... Taca-taca. Are o anumită harismă! Tomac și Veștea n-au nicio harismă, nimic! Nicușor da, are harismă!”, a spus Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea nu trecut testul învestirii în Parlament.

România, fără premier „plin” de o lună și jumătate

După căderea Guvernului Bolojan pe 5 mai, partidele și grupurile parlamentare au fost chemate la consultări de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. În condițiile în care părțile nu au ajuns la un consens, președintele a ales să propună varianta unui guvern tehnocrat. Totuși, premierul desemnat Eugen Tomac nu a reușit să convingă liderii politici pentru susținerea Executivului în Parlament, astfel că și-a depus mandatul.

A doua nominalizare a președintelui, liderul PNL Adrian Veștea, a reprezentat o surpriză pentru formațiunile politice, inclusiv pentru liberali. Deși conducerea PNL nu a fost informată în prealabil privind numirea lui Veștea pentru funcția de prim-ministru, partidul s-a împărțit în două tabere: una care a susținut numirea sa, și alta care a contestat mișcarea lui Nicușor Dan. La votul de învestitură din Parlament, Veștea nu a obținut sprijinul necesar pentru a fi confirmat în funcție.

Acum, președintele este în așteptarea deciziei PSD, PNL, USR și UDMR, partide care negociază formarea viitorului guvern. Ceea ce știm, până în acest moment, este că executivul va fi unul „minoritar, pro-occidental”, așa cum a precizat președintele.