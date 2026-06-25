Decizia USR după negocierile pentru formarea noului guvern. Fritz: Numele premierului îl putem discuta

Dominic Fritz, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat, joi seară, decizia partidului în contextul negocerilor cu PSD, PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern.

Dominic Fritz a transmis, joi seară, după negocierile pentru formarea noului guvern, că USR își menține decizia de a nu vota un guvern minoritar PSD.

Președintele USR susține că formațiunea sa, împreună cu PNL și UDMR, i-a propus PSD-ului să sprijine formarea unui guvern minoritar condus de aceste partide, urmând ca ulterior să fie acceptată o rotație guvernamentală în care PSD să preia conducerea guvernului minoritar.

Fritz: „I-am propus lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR”

„Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta. Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă.

Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea”, a scris Dominic Fritz, joi seară, într-o postare pe Facebook.

USR nu vrea ca PSD să guverneze singur

USR spune că ar fi o greșeală ca PSD să guverneze singur, întrucât acest lucru ar concentra toată puterea într-un singur partid. Pe de altă parte, propunerea lor ar menține un echilibru între partide și ar împiedica înțelegeri politice cu alte formațiuni, precum AUR, a mai precizat el.

„Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta. Cele trei partide din acest bloc reformist reprezintă o bună parte dintre români. Ponderea noastră în Parlament este mai mare decât a PSD-ului. Iar rezultatele guvernării reprezintă o garanție că putem livra pentru români și că avem voința să curățăm statul.

USR nu sabotează niciun guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor. Indiferent cum se va rezolva această criză, vă pot asigura că USR va rămâne neobosit în lupta pentru o Românie dreaptă și prosperă. Mulțumesc că ne sunteți alături”, a mai precizat președintele USR, pe rețelele de socializare.

Amintim că Sorin Grindeanu a declarat, în urmă cu o zi, că „PSD nu va vota niciun guvern din care PSD nu va face parte”.